الدفاع المدني في غزة يعلن مقتل ثلاثة عناصر إغاثة بغارة إسرائيلية

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أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة السبت مقتل ثلاثة عاملين مع منظمة “وورلد سنترال كيتشن” (المطبخ المركزي العالمي) غير الحكومية في غارة جوية إسرائيلية في جنوب قطاع غزة بينما أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه قتل “إرهابيا”.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس إنه تم نقل “خمسة شهداء على الأقل، بينهم ثلاثة من العاملين في المطبخ العالمي” جراء قصف الطيران الحربي الإسرائيلي سيارتهم التي كانت تسير على شارع صلاح الدين الرئيسي، في شمال شرق مدينة خان يونس.

وأشار الجيش الإسرائيلي في بيان إلى أنه شن غارة على “مركبة كان يستقلها إرهابي شارك في مجزرة 7 تشرين الأول/أكتوبر”، مضيفا أنه “يتم التدقيق في الادعاء بأن الإرهابي كان في نفس الوقت عاملا بمنظمة وورلد سنترال كيتشن”.

ولم يصدر حتى الآن أي بيان من المنظمة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا.

وقال محمود بصل إن القتلى الثلاثة العاملين في المنظمة هم “عازم أبو دقة وهو مدير قسم المطابخ الاجتماعية في المطبخ العالمي بجنوب قطاع غزة، وعاهد عزمي قديح، وومحمد عادل النملة”.

وأشار إلى أن السيارة المستهدفة كانت “مميزة بشعار المطبخ و مكشوفة للاحتلال خاصة أن طائرته المسيرة تحوم فوق كل شبر في قطاع غزة”.

وذكر شهود عيان أن السيارة المستهدفة كانت خلف قافلة لمركبات تحمل مساعدات.

وفي نيسان/أبريل، قتل سبعة عاملين في “وورلد سنترال كيتشن” في ضربة إسرائيلية في غزة، ليقر الجيش الاسرائيلي حينذاك بارتكابه “خطأ كبيرا”.

ع ز/لين