الدفاع المدني في غزة يعلن مقتل 10 أشخاص بينهم 7 أطفال بغارة إسرائيلية

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قال الدفاع المدني في غزة إن غارة جوية إسرائيلية قبل فجر الجمعة أسفرت عن مقتل 10 أفراد من عائلة واحدة، بينهم سبعة أطفال، في مدينة خان يونس في جنوب القطاع.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل لفرانس برس “نقل الى مستشفى ناصر بخان يونس 10 شهداء بينهم سبعة اطفال من عائلة واحدة اثر استهداف الطيران الحربي الاسرائيلي فجر اليوم الجمعة لمنزل عائلة الفرا في حي المحطة وسط خان يونس في جنوب قطاع غزة”.

وردا على استفسار لوكالة فرانس برس حول الغارة، قال الجيش الإسرائيلي قال إنه يحقق فيها.

وأفاد شهود بأن دبابات إسرائيلية كانت تطلق نيرانها صباح الجمعة بشكل متواصل وكثيف في خان يونس.

كما أفاد الدفاع المدني عن مقتل شخصين في غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المدنيين في منطقة العطاطرة في مدينة بيت لاهيا (شمال).

وفي وقت مبكر صباح الجمعة، أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرا “عاجلا” للسكان لإخلاء مناطق في شرق مدينة غزة.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة إكس إن الجيش “يعمل بقوة شديدة في مناطقكم لتدمير البنى التحتية الإرهابية. من أجل سلامتكم عليكم اخلاء هذه المناطق فوراً والانتقال الى مراكز الإيواء المعروفة في غرب مدينة غزة”.

ستر-ع ز-جد/الح/غد