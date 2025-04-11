الدفاع المدني في غزة يعلن مقتل 10 أشخاص بينهم 7 أطفال بغارة إسرائيلية

afp_tickers

7دقائق

أعلن الدفاع المدني في غزة أن غارة جوية إسرائيلية قبل فجر الجمعة في جنوب القطاع أسفرت عن مقتل 10 أفراد من عائلة واحدة بينهم أطفال، بينما أشارت الأمم المتحدة إلى أن ضحايا عشرات الغارات في الأسابيع الأخيرة هم من “النساء والأطفال حصرا”.

وأوضح الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس إن من بين قتلى الغارة التي وقعت حوالى الساعة 03,30 (00,30 توقيت غرينتش)في خان يونس، سبعة اطفال.

وردا على استفسار لفرانس برس حول الغارة، قال الجيش إنه يحقق فيها.

وأعلن الجيش في بيان أنه ضرب نحو أربعين “هدفا إرهابيا” في القطاع الفلسطيني خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي جنيف، نددت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شامدساني بسلوك إسرائيل في غزة الذي يقوض القدرة المستقبلية للفلسطينيين للعيش في القطاع.

وأوضحت شامدساني “في ضوء الأثر التراكمي لسلوك القوات الإسرائيلية في غزة، تعرب المفوضية السامية عن قلقها البالغ من أن إسرائيل تفرض على ما يبدو على الفلسطينيين في غزة ظروف حياة تتعارض بشكل متزايد مع استمرار وجودهم كمجموعة في غزة”.

وأشارت إلى الدمار بالإضافة إلى “مخاوف جدية من أن إسرائيل تعتزم إخلاء السكان المدنيين من هذه المناطق بشكل دائم”.

وفي تحديث الخميس، أحصت وزارة الصحة التي تديرها حماس مقتل 1542 فلسطينيا على الأقل منذ استئناف اسرائيل عملياتها العسكرية في 18 آذار/مارس، ما يرفع الى 50912، إجمالي عدد القتلى منذ بداية الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

واستأنفت إسرائيل ضرباتها وعملياتها العسكرية على غزة في 18 آذار/مارس، منهيةً بذلك هدنة هشة مع حماس صمدت شهرين. وحتى الآن، باءت الجهود المبذولة لاستئناف الهدنة بالفشل.

لكن وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت صباح الجمعة أن مصر وإسرائيل تبادلتا مسودة وثائق حول اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.

وأفادت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أن المقترح المصري ينص على الإفراج عن ثمانية رهائن أحياء وثمانية جثث مقابل هدنة تتراوح بين 40 و70 يوما، وإطلاق سراح عدد كبير من السجناء الفلسطينيين.

وجدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الجمعة تعهده إعادة الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة، وذلك في رسالة لمناسبة عيد الفصح اليهودي.

وجاءت تصريحاته بعدما تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تقدم في المحادثات لإطلاق الرهائن، قائلا في اجتماع وزاري الخميس “إننا نقترب من إعادتهم”.

وفي خان يونس، أظهرت لقطات صورتها فرانس برس الجمعة في موقع الغارة الإسرائيلية، رجال الإنقاذ وهم يرفعون الجثث في أكياس بيضاء وبطانيات، وينقلونها في سيارات الإسعاف إلى المستشفى.

تم تدمير منزل عائلة الفرا بالكامل، وتناثر الحطام والمتعلقات الشخصية مثل كرة قدم وحذاء رياضي، في كل مكان.

وأفاد شهود بأن دبابات إسرائيلية كانت تطلق نيرانها صباح الجمعة بشكل متواصل وكثيف في خان يونس.

كما أفاد الدفاع المدني عن مقتل شخصين في غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المدنيين في منطقة العطاطرة في مدينة بيت لاهيا (شمال).

– “نساء وأطفال حصرا” –

وطلب الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي من سكان أحياء في مدينة غزة، الواقعة أيضا في الشمال، إلى إخلاء منازلهم.

وأكد الجيش في بيان مواصلة العمليات، وأوضح “خلال الليل، كثفت القوات عملياتها البرية في محور موراغ، مع مواصلة أنشطتها في المنطقة”، في إشارة إلى المنطقة العازلة التي أقامتها إسرائيل مؤخرا لفصل مدينتي خان يونس ورفح في جنوب قطاع غزة.

ونددت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الجمعة بتداعيات الضربات الإسرائيلية على مختلف أنحاء قطاع غزة، مشيرة الى أن نسبة كبيرة من ضحاياها هم من النساء والأطفال.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان في بيان إنه “بين 18 آذار/مارس و9 نيسان/أبريل 2025، أصابت 224 غارة إسرائيلية تقريباً مبانيَ سكنيةً وخياماً للنازحين”، مشيرة الى أنها تتحقق “من معلومات تتعلّق بنحو 36 غارة، مفادها أنّ الضحايا الموثّقين حتّى اللحظة همّ من النساء والأطفال حصراً”.

كما حذرت من أن “إغلاق إسرائيل للمعابر إلى قطاع غزة لستّة أسابيع متواصلة حتّى اليوم، يؤدي إلى تفاقم الأوضاع البائسة أصلاً التي يعيش في ظلّها المدنيون الفلسطينيون، ويمنع دخول المواد الغذائية ومياه الشرب المأمونة والأدوية وغيرها من المساعدات أو الإمدادات الأساسية”.

وقبيل استئنافها الضربات على قطاع غزة، قامت إسرائيل بمنع دخول المساعدات الى القطاع الذي يعاني أزمة انسانية كارثية بسبب الحرب.

وفي سياق متصل، طالب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الجمعة بممارسة “كافة الضغوط” لضمان وصول المساعدات الى غزة “دون انقطاع”.

وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك في انطاليا عقب اجتماع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بوقف الحرب في غزة “أطالب بممارسة كافة الضغوط لضمان وصول المساعدات بدون انقطاع وبكميات كافية الى المدنيين في غزة”.

بور/ريم/كام