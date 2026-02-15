الدفاع المدني في غزة يعلن مقتل 11 شخصا في ضربات إسرائيلية منذ فجر الأحد

أعلن الدفاع المدني في غزة مقتل 11 شخصا على الأقل منذ فجر الأحد في ضربات إسرائيلية قال مسؤول عسكري إسرائيلي إنها جاءت ردا على انتهاكات لوقف إطلاق النار.

وما زالت الهدنة التي تسري في القطاع منذ العاشر من تشرين الأول/أكتوبر بعد عامين من بدء الحرب، تشهد خروقات يتبادل الطرفان الاتهامات بشأنها.

وقال الدفاع المدني في غزة إن خمسة قتلى سقطوا في “غارة إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين قرب مفترق الاتصالات في منطقة الفالوجا غرب جباليا شمال قطاع غزة”.

وأضاف أن خمسة آخرين قتلوا وأصيب عدد من الأشخاص بجروح “إثر غارة إسرائيلية استهدفت محيط المسلخ التركي غرب خان يونس جنوب قطاع غزة”، فيما قُتل شخص في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.

وأكد مستشفى الشفاء في مدينة غزة ومجمع ناصر الطبي في خان يونس استقبالهما جثامين ما لا يقل عن سبعة أشخاص قُتلوا في الهجمات الإسرائيلية.

وقال مسؤول عسكري إسرائيلي إن القوات تنفذ الضربات ردا على انتهاك حماس لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف “شمل الانتهاك رصد عدد من المسلحين الذين احتموا تحت الأنقاض شرق الخط الأصفر وبمحاذاة قوات الجيش الإسرائيلي، ويُرجح أنهم خرجوا من بنى تحتية تحت الأرض في المنطقة”.

وبحسب المسؤول العسكري يعد عبور مسلّحين الخط الأصفر بالقرب من قوات الجيش الإسرائيلي “انتهاكا صريحا لوقف إطلاق النار، ويُظهر كيف تنتهك حماس بشكل منهجي الاتفاق بقصد إلحاق الأذى بالقوات”.

وبموجب شروط وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر، انسحبت القوات الإسرائيلية إلى مواقع خلف ما يُعرف بـ”الخط الأصفر”، لكنها لا تزال تسيطر على أكثر من نصف أراضي القطاع.

وأكدت وزارة الصحة في غزة، مقتل لا يقل عن 601 شخص في القطاع منذ بدء الهدنة.

في المقابل، يقول الجيش الإسرائيلي إن أربعة على الأقل من جنوده قُتلوا خلال الفترة نفسها.

وقد حالت القيود الإعلامية ومحدودية الوصول إلى غزة، دون تمكن وكالة فرانس برس من التحقق بشكل مستقل من أعداد الضحايا أو تغطية القتال بحرية.

