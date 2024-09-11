الدفاع المدني في غزة يعلن مقتل 14 شخصا في غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين

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أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة الأربعاء مقتل 14 شخصا على الأقل في غارة جوية إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مسلحين كانوا هناك.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس “سقط 14 شهيدا وهناك عدد كبير من الجرحى في القصف الإسرائيلي على مدرسة الجاعوني” في مخيم النصيرات في وسط قطاع غزة.

وكان اورد في وقت سابق أن بين القتلى “نساء وأطفالا”.

وافاد مصدر طبي في مستشفى العودة فرانس برس بوصول 35 جريحا الى المستشفى نتيجة استهداف مدرسة الجاعوني.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحماس إن المدرسة التابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) كانت تؤوي أكثر من خمسة آلاف نازح عندما تعرضت للقصف.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إن طائراته الحربية “نفذت غارة دقيقة على إرهابيين كانوا يعملون داخل مركز قيادة وسيطرة تابع لحماس” في مدرسة الجاعوني وسط القطاع.

ولم يذكر بيان الجيش عدد القتلى أو الجرحى جراء الغارة.

ولم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق بشكل مستقل من العدد الذي اعلنه الدفاع المدني في قطاع غزة.

وتعرضت مدارس عدة تؤوي نازحين في قطاع غزة في الأشهر الأخيرة لقصف إسرائيلي مع إعلان الدولة العبرية أن مسلحين من حماس يختبئون هناك ويخططون لشن هجمات عليها، وهو ما تنفيه الحركة الإسلامية.

منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول/اكتوبر، لجأ عشرات آلاف النازحين إلى المدارس باعتبار أنها أكثر أمنا.

وبدأت الحرب إثر هجوم غير مسبوق شنّته حماس على جنوب إسرائيل وأدّى إلى مقتل 1205 أشخاص في الجانب الإسرائيلي، معظمهم مدنيون، بحسب تعداد لفرانس برس يستند إلى بيانات رسمية. ويشمل هذا العدد رهائن قضوا خلال احتجازهم.

وردّت إسرائيل على هذا الهجوم بحملة قصف وهجوم بري على غزة، مما أسفر عن سقوط أكثر من 41 الف قتيل في القطاع، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس. وتؤكد الأمم المتحدة أنّ غالبية القتلى من النساء والأطفال.

بور-ها-ماب/ب ق