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الدفاع المدني في غزة يعلن مقتل 23 فلسطينيا في غارات إسرائيلية

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أعلن جهاز الدفاع المدني في غزة مقتل 23 فلسطينيا بينهم عدد من الأطفال في ضربات عدة شنها الجيش الإسرائيلي السبت في القطاع الذي يشهد حربا مدمرة منذ أكثر من عشرين شهرا.

وقال الناطق باسم الجهاز محمود بصل لوكالة فرانس برس، إنه نقل اليوم “23 شهيدا على الأقل بينهم عدد من الأطفال والنساء وعشرات الإصابات في عدة غارات إسرائيلية استهدفت خصوصا خياما للنازحين” في مناطق مختلفة في القطاع.

منذ بداية الحرب تفرض إسرائيل قيودا على التغطية الإعلامية في قطاع غزة، مما يصعّب على وكالة فرانس برس التحقق بشكل مستقل من الأعداد والتفاصيل الواردة عن المسعفين والسلطات المحلية.

وقال بصل إن الجيش الإسرائيلي شن ست ضربات جوية بمسيرات أو مقاتلات أوقعت 21 قتيلا، بينهم ثلاثة أطفال في هجوم على منزل في بلدة جباليا في شمال القطاع.

وأفاد بصل بأن طواقم الدفاع المدني ومسعفين نقلوا “شهيدين إثنين على الأقل وعدا من الإصابات، بنيران الاحتلال الإسرائيلي من منتظري المساعدات الغذائية قرب مركز مساعدات بين منطقة مفترق الشهداء (نتساريم) وجسر وادي غزة” في وسط قطاع غزة.

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي أي تعليق على هذه المعلومات، ردا على سؤال فرانس برس.

ويشهد القطاع يوميا حوادث دموية قرب مراكز توزيع المساعدات خصوصا التي تديرها “مؤسسة غزة الإنسانية” ذات التمويل الغامض والمدعومة من الولايات المتحدة إسرائيل.

ودمر الجيش الإسرائيلي في ساعات الفجر الأولى “12 منزلا نسفها بالمتفجرات” في خان يونس، و”عدة منازل في حي الزيتون” في جنوب شرق مدينة غزة، بحسب الناطق باسم الدفاع المدني.

وأعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير الثلاثاء أنّ التركيز سينصب مجددا على الحرب في قطاع غزة، بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع إيران، وقال في بيان نشره الجيش “الآن عاد التركيز على غزة، لإعادة الرهائن إلى ديارهم وتفكيك نظام حماس”.

أسفر هجوم غير مسبوق شنته حركة حماس على الدولة العبرية في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، عن مقتل 1219 شخصا، غالبيتهم من المدنيين، وفقا لتعداد أجرته وكالة فرانس برس ويستند إلى بيانات رسمية إسرائيلية.

وردا على الهجوم شنت إسرائيل حربا عنيفة ومدمرة أسفرت عن مقتل 56412 فلسطينيا، معظمهم من المدنيين، وأصيب 133054 أخرون، وفقا لبيانات وزارة الصحة التابعة لحماس في غزة، والتي تعدها الأمم المتحدة موثوقة.

ع ز/ود/ص ك

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