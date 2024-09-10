الدفاع المدني في غزة يعلن مقتل 40 شخصا في غارة إسرائيلية على منطقة إنسانية

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قتل 40 شخصا وأصيب 60 آخرون بجروح فجر الثلاثاء في غارة جوية استهدفت المواصي التي حددتها إسرائيل “منطقة إنسانية” في جنوب قطاع غزة، وفق ما أعلن الدفاع المدني في القطاع المحاصر، بينما قال الجيش الإسرائيلي إنّه استهدف مركز قيادة لحركة حماس التي نفت تواجدها في المكان.

ولجأ عشرات آلاف النازحين الى منطقة المواصي في خان يونس بناء على أوامر وتوجيهات من الجيش الإسرائيلي على مدى أحد عشر شهرا من الحرب.

وقال مدير إدارة الإمداد والتجهيز في الدفاع المدني محمد المغير لوكالة فرانس برس إنه “تمّ انتشال 40 شهيدا و60 مصابا ونقلهم” إلى المستشفيات القريبة بعد الغارة الليلية على المواصي.

وأضاف أن العمل جار “للعثور على 15 مفقودا نتيجة استهداف خيم النازحين في مواصي خان يونس”.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل إن النازحين المقيمين في المخيم لم يتلقوا تحذيرا بشأن الضربة، مضيفا أن نقص المعدات يعيق عمليات الإنقاذ.

وأضاف أنّ المنطقة التي طالها القصف “مليئة بخيم النازحين. هناك أكثر من 200 خيمة وقد تضرّر من 20 الى 40 منها بشكل كامل. هناك ثلاث حفر عميقة في المكان”.

وتابع “هناك عائلات كاملة اختفت في مجزرة مواصي خان يونس بين الرمال في حفر عميقة”.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان في ساعة مبكرة الثلاثاء إنّ مقاتلاته “قامت بمهاجمة عدد من الإرهابيين البارزين في منظمة حماس الذين كانوا يعملون داخل مجمّع للقيادة والسيطرة مموّه في منطقة إنسانية في خان يونس”.

وقال المتحدّث باسم الجيش أفيخاي أدرعي في بيان “قبل الهجوم، تمّ اتّخاذ العديد من الخطوات لتقليل احتمال إصابة المدنيين، بما في ذلك استخدام ذخائر دقيقة ومراقبة جوية ومعلومات استخباراتية إضافية”.

وتابع “هذا مثال آخر على الاستخدام المنهجي من المنظمات الإرهابية في قطاع غزة للسكان والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المناطق الإنسانية، لتنفيذ عمليات إرهابية ضد دولة إسرائيل وقوات جيش الدفاع”.

وسارعت حماس إلى نفي هذه الاتهامات.

وقالت الحركة في بيان “نؤكّد أن ادّعاءات جيش الاحتلال الفاشي وجود عناصر من المقاومة في مكان الاستهداف هو كذبٌ مفضوح، يسعى من خلاله لتبرير هذه الجرائم البشعة”.

وأضافت أنها “أكّدت مِرارا نَفْيَها وجود أيّ من صرها بين التجمعات المدنية، أو استخدام هذه الأماكن لأغراض عسكرية”.

وليست المرّة الأولى التي تستهدف فيها المنطقة ومحيطها بالقصف. في تموز/يوليو، قصفت إسرائيل محيط المنطقة وقالت إنها قتلت قائد الجناح العسكري في حركة حماس محمد الضيف. وأعلنت وزارة الصحة في غزة في حينه أن الضربة أودت بأكثر من 90 شخصا. ولم تؤكد حماس مقتل الضيف.

ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة تتهم إسرائيل حماس باستخدام مدنيين دروعا بشرية، وهو ما تنفيه الحركة.

– تقلّص مساحة المنطقة الإنسانية –

وبدأت الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر إثر هجوم غير مسبوق شنّته حماس على جنوب إسرائيل وتسبّب بمقتل 1205 أشخاص في الجانب الإسرائيلي، معظمهم مدنيون، بحسب تعداد لفرانس برس يستند إلى بيانات رسمية إسرائيلية. ويشمل هذا العدد رهائن قضوا خلال احتجازهم في قطاع غزة.

وخُطف خلال الهجوم 251 شخصا، لا يزال 97 منهم محتجزين، بينهم 33 يقول الجيش إنهم لقوا حتفهم.

وأسفرت الغارات والقصف والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة ردّا على الهجوم عن مقتل 40988 شخصا على الأقل، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس التي لا تفصّل عدد المقاتلين وعدد المدنيين. وتفيد مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بأن غالبية القتلى من النساء والأطفال.

وتقول الأمم المتحدة إن غالبية سكان القطاع البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة، نزحوا مرة واحدة على الأقل خلال قرابة عام من الحرب.

في بداية الحرب، أعلن الجيش الاسرائيلي أن لديه خطة للنازحين. وبينما أمر بإخلاء شمال القطاع بالكامل، وزّع خرائط تشمل مناطق مرقّمة تغطي القطاع برمته، وأعلن عن “منطقة إنسانية” في المواصي.

ولم تعد هذه المنطقة الجنوبية المعروفة بشواطئها الرملية الجميلة والتي ترتفع على أطرافها أشجار النخيل وتحيط بها حقول، تشبه ما كانت عليه قبل الحرب. في ذلك الوقت، كانت تضم 1200 نسمة في الكيلومتر المربع الواحد، وهو رقم يضعها ضمن فئة المدن “ذات الكثافة السكانية العالية”، وفقا لمعايير “يوروستات” (مديرية في المفوضية الأوروبية). حاليا، يبلغ عدد سكان “المنطقة الإنسانية” في المواصي “بين 30 و34 ألف نسمة في كل كيلومتر مربع”.

وقلّص الجيش الاسرائيلي مساحة هذه “المنطقة الانسانية” بين 22 تموز/يوليو و21 آب/أغسطس من 50 إلى 41 كيلومترا مربعا، وفق الأمم المتحدة.

وتقوم الولايات المتحدة وقطر ومصر بوساطة من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة يشمل الإفراج عن الرهائن مقابل معتقلين فلسطينيين في سجون إسرائيل، لكن المحادثات لم تفض الى نتيجة بعد.

وتطالب حماس بانسحاب إسرائيلي كامل من قطاع غزة كجزء من أي اتفاق، لكن إسرائيل تتمسّك ببقاء قواتها في نقاط عدة بينها المنطقة الحدودية بين قطاع غزة ومصر.

بور-سمو/غد/رض