الدفاع المدني في غزة يعلن مقتل 52 شخصا ومفاوضات “صعبة” في الدوحة

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أعلن الدفاع المدني في غزة الخميس مقتل أكثر من خمسين شخصا بينهم أطفال في الضربات الإسرائيلية المتواصلة على مناطق عدة في القطاع، فيما قالت حماس إنها وافقت على الإفراج عن عشرة رهائن إسرائيليين في إطار مفاوضات “صعبة” حول وقف إطلاق النار.

وأفاد مدير الإمداد الطبي في الدفاع المدني في غزة محمد المغير في بيان عن سقوط “52 شهيدا جراء القصف الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم، من بينهم 3 من منتظري المساعدات”.

وفي وقت متأخر من مساء الأربعاء، وصفت حركة حماس المفاوضات الجارية مع إسرائيل بوساطة قطرية ومصرية في الدوحة وتحت ضغط أميركي بأنها “صعبة”.

ومع ذلك أكدت الحركة على أنها “تبدي المرونة اللازمة ووافقت على إطلاق سراح عشرة أسرى”.

ومن بين قتلى الخميس وفق المغير “17 شهيدا بينهم 8 أطفال وسيدتان” قضوا في استهداف “نقطة طبية في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة”.

وقرب أحد مراكز المساعدات في شمال غرب مدينة رفح، سجل مقتل “3 شهداء بينهم امرأة نتيجة إطلاق الاحتلال النار صوب المواطنين قرب مركز المساعدات” بحسب المصدر ذاته.

وفي منطقة المواصي غرب خان يونس في جنوب قطاع غزة، أكد المغير مقتل “خمسة شهداء في قصف إسرائيلي على خيام النازحين”، فيما قضى “أربعة” آخرون إثر قصف منزل عائلة عثمان غرب المدينة التي شهد الجزء الجنوبي الغربي مقتل شخص آخر.

وفي وسط مدينة غزة، قُتل 12 شخصا في ضربات إسرائيلية متفرقة شملت حيي الدرج والزيتون ومخيمي البريج والنصيرات، وفق مدير الإمداد الطبي في الدفاع المدني.

وطالت الضربات الإسرائيلية الخميس أيضا بحسب المغير أبراج الكرامة شمال غرب مدينة غزة حيث سقط أربعة قتلى، ومخيم حلاوة في جباليا البلد حيث سقط شخص واحد.

أما غرب مدينة غزة، فأكد المغير مقتل شخصين في شارع النصر وثلاثة في استهداف “شقة سكنية قرب مفترق حيدر”.

وفي معرض رده على استفسارات فرانس برس حول استهداف نقطة طبية في دير البلح، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته “استهدفت … عنصرا من وحدة النخبة في حماس”.

ووفقا لبيان الجيش فإن العنصر المستهدف “تسلل” إلى إسرائيل إبان هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

– نقاط خلاف –

أشارت حماس إلى أن بعض النقاط الجوهرية قيد التفاوض في المفاوضات غير المباشرة، وفي مقدمتها تدفّق المساعدات، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من أراضي القطاع، وتوفير ضمانات حقيقية لوقف دائم لإطلاق النار.

وتصر الحركة الفلسطينية على استئناف توزيع المساعدات الإنسانية من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعترف بها.

ومن بين 251 رهينة خطفوا أثناء هجوم حماس عام 2023، لا يزال 49 محتجزين في غزة، بينهم 27 أعلنت إسرائيل أنهم لقوا حتفهم.

وأكد القيادي في حماس باسم نعيم لوكالة فرانس برس حرص الحركة على “الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار وانهاء الحرب والعدوان في أقرب فرصة ممكنة”.

لكنه شدد أنه “لا يمكن القبول بتأبيد الاحتلال لأرضنا وتسليم شعبنا لمعازل وكنتونات معزولة تحت سيطرة جيش الاحتلال”.

وأضاف نعيم “إن ما فشل فيه نتانياهو على مدار 22 شهرا في الحرب والمجاعة لن يأخذه على طاولة المفاوضات”.

لطالما عارضت حماس سيطرة إسرائيل على رفح والممر المعروف باسم “ممر موراج” بين رفح وخان يونس في جنوب قطاع غزة.

وكانت إسرائيل أعلنت في وقت سابق هذا العام أن جيشها سيطر على مساحات واسعة من غزة وضمها إلى مناطق عازلة تم إخلاؤها من سكانها بهدف معلن هو الضغط على حماس للإفراج عن الرهائن.

وأشار نعيم إلى رفض استمرار “مصائد الموت” في إشارة إلى مراكز المساعدات التي تشرف عليها “مؤسسة غزة الإنسانية” التي تتلقى دعما من الولايات المتحدة وإسرائيل وترفض الوكالات الأممية التعامل معها.

وقُتل منذ بدء عمليات المؤسسة أواخر أيار/مايو أكثر من 500 شخص أثناء انتظار تلقي مساعدات منها، وفق أرقام مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في حين تشير أرقام وزارة الصحة في قطاع غزة إلى مقتل 773 شخصا خلال تلك الفترة.

– “كانوا يلعبون” –

في غرب مدينة خان يونس، قتل أربعة أشخاص في قصف استهدف محيط مسجد عباد الرحمن غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، وأكد مجدي جاد الله أنه أودى بزوجته آسيا (32 عاما) وأولاده الثلاثة يحيى (خمس سنوات) وموسى (3 سنوات) وإبراهيم (عام ونصف).

وبحسب الأب المكلوم الذي أدى الصلاة على جثامين أفراد عائلته إلى جانب العشرات، فقد سقطت زوجته وأبناؤه بعد أن “ضربوا (الجيش الإسرائيلي) جوار البيت بينما كانوا (أطفاله) يلعبون”.

وفي دير البلح، قال محمد أبو عودة “كنا نقف أنا ومجموعة من المواطنين في طابور طويل أمام النقطة الطبية في دير البلح ننتظر دورنا نستلم العلاج والمكمّلات لأطفالنا، وفجأة وقع انفجار ضخم بالمكان”.

وأضاف “امتلأ المكان بالدخان وصرخات النساء والأطفال كانت في كل مكان … رأيت أما تحتضن طفلها على الأرض وكلاهما لا يتحركان، فقد استشهدا فورا”.

في الأيام السابقة، أعلن الدفاع المدني مقتل 26 شخصا الأربعاء، فيما قُتل الثلاثاء 29 شخصا أما الاثنين فشهد قطاع غزة مقتل 12 شخصا على الأقل.

واندلعت الحرب في غزة بعد هجوم مباغت شنته حماس في السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل 1219 شخصا، معظمهم من المدنيين، وفقا لتعداد وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية.

وتردّ إسرائيل منذ ذلك الوقت بحرب مدمّرة قتل فيها 57680 فلسطينيا في قطاع غزة غالبيتهم مدنيون، وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

ستر-ها/ح س