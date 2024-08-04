الدفاع المدني في قطاع غزة يعلن مقتل 30 شخصا في قصف إسرائيلي استهدف مدرستين تؤويان نازحين

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أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة الأحد مقتل 30 شخصا على الأقل في قصف صاروخي إسرائيلي طاول مدرستين تؤويان نازحين في حي النصر بمدينة غزة، بينما أكد الجيش أنه استهدف عناصر من حماس.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل في بيان مقتضب “ارتفاع عدد شهداء مجزرة قصف مدرستي حسن سلامة والنصر الى 30 شهيدا وعشرات الجرحى منهم حالات خطيرة”.

وفي وقت سابق، أكد بصل “انتشال 25 شهيداً على الأقل جلهم أطفال ونساء و50 جريحا غالبيتهم أطفال ونساء ونقلهم إلى مستشفى المعمداني عقب قصف صاروخي إسرائيلي استهدف مدرستي حسن سلامة والنصر في حي النصر شمال مدينة غزة واللتين تؤويان آلاف النازحين”.

وأكد الجيش شنّ غارات جوية على المدرستين، وأنهما كانتا تضمان “مجمعي قيادة وسيطرة لحماس”.

وأضاف “استخدمت كتيبة الفرقان التابعة لحماس المدارس كمخبأ لنشطائها الإرهابيين وكمراكز قيادة”.

السبت، اعلن الدفاع المدني مقتل 17 شخصاً على الأقل في قصف إسرائيلي استهدف مجمّعاً مدرسياً في مدينة غزة بشمال القطاع.

وقال الجيش أيضا إنه استهدف المكان باعتباره “مخبأ” لعناصر من حماس.

ولطالما اتهم الجيش الإسرائيلي حركة حماس الإسلامية باستخدام المدارس والمرافق الطبية كمراكز للقيادة أو لإخفاء قادتها ومقاتليها.

وتنفي حماس هذا الاتهام.

من جهتها، وصفت حركة حماس الواقعة بأنها “مجزرة وحشية … وإمعان في حرب الإبادة النازية”.

وقالت إن سلوك إسرائيل “يتطلب من المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية الوقوف عند مسؤولياتهم والعمل على وقف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها الفاشيين من قادة الاحتلال”.

اندلعت الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر بهجوم لقوات تابعة لحماس تسللت من غزة إلى جنوب إسرائيل، ما أدى إلى مقتل 1197 شخصا، معظمهم مدنيون، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات إسرائيلية رسمية.

ومن بين 251 شخصا اختُطِفوا، لا يزال 111 محتجزين في غزة، وقُتِل منهم 39، بحسب الجيش.

ردا على ذلك، توعّدت إسرائيل بتدمير حماس، وشنّ جيشها هجوما خلّف حتى الآن 39583 قتيلا غالبيّتهم مدنيّون، وفق بيانات وزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة.

بور-ها/ب ق