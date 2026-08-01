الدفاع المدني يعلن العثور على 112 جثة تحت أنقاض منازل في غزة

afp_tickers

المشاركة

2دقائق

أعلن الدفاع المدني الفلسطيني السبت إنجاز عملية بحث تم خلالها انتشال جثامين 112 شخصا من تحت أنقاض منازل مدمرة في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

ونُفّذت العمليات على مدى أسبوعين تقريبا في منطقة سكنية، وفق بيان للدفاع المدني.

ومن بين القتلى 40 طفلا و38 امرأة وسبعة أشخاص من ذوي الإعاقة.

من جهتها، أفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها تدعم فرق الدفاع المدني في عمليات البحث عن المفقودين وانتشال الجثث.

وقالت أماني الناعوق المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة لوكالة فرانس برس إن “البحث عن المفقودين وانتشال الجثامين قضية انسانية بالغة الأهمية”، مشيرة إلى أن هذه العمليات تتطلب وقتا ومعدات وتنسيقا بين جهات عدة.

وأكد العقيد محمد أبو دان، المشرف العام على مشروع انتشال الجثث في الدفاع المدني، أن 157 جثة أخرى ما زالت مفقودة تحت أنقاض الموقع.

كما وصف ظروف البحث الصعبة للغاية، حيث يتعين على الفرق البحث يدويا عبر الكتل الخرسانية والهياكل المعدنية المنهارة.

منذ اندلاع الحرب إثر هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، أُفيد بفقدان آلاف الأشخاص في غزة، ويُعتقد أن جثث كثير منهم لا زالت تحت الأنقاض التي خلفها القصف الإسرائيلي.

ولا يزال من الصعب تحديد الحصيلة الدقيقة نظرا لحجم الدمار ومحدودية الوصول إلى العديد من المناطق.

وتحول القيود المفروضة على وسائل الإعلام ومحدودية الوصول إلى قطاع غزة دون تمكّن وكالة فرانس برس من التحقق بشكل مستقل من أعداد الضحايا أو تغطية أعمال العنف على الأرض بحرية.

ستر/ح س/س ح