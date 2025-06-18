الدفاع المدني يعلن مقتل 30 فلسطينيا بنيران الجيش الاسرائيلي بغزة ليلا

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أعلن جهاز الدفاع المدني أن 30 فلسطينيا قتلوا في ضربات جوية وبنيران الجيش الإسرائيلي ليل الثلاثاء الأربعاء في مناطق عدة في قطاع غزة بينهم 11 قرب مركز للمساعدات في وسط القطاع.

وتسببت الحرب التي تشنها إسرائيل منذ هجوم حماس غير المسبوق على أراضيها في تشرين الأول/أكتوبر 2025، بدمار كبير في قطاع غزة وبنقص حاد في المواد الغذائية خصوصا.

وقال الناطق باسم الجهاز محمود بصل لوكالة فرانس برس إن طواقمه ومسعفين نقلوا “30 شهيدا على الأقل جراء العدوان الإسرائيلي في غارات جديدة وبإطلاق النار على المواطنين في مناطق مختلفة في قطاع غزة”.

وأوضح بصل “نقل 11 شهيدًا وأكثر من 100 مصاب بإطلاق الاحتلال النار باتجاه آلاف المواطنين الذين تجمعوا على شارع صلاح الدين قرب مفترق الشهداء (نتساريم) وجسر وادي غزة في وسط القطاع للحصول على مساعدات غذائية من مركز المساعدات الأمبركي”.

وأوضح أن آلاف الفلسطينيين تجمعوا في ساعات الفجر الأولى قرب مفترق نتساريم وجسر وادي غزة، وعندما حاولوا الاقتراب للوصول إلى مركز المساعدات، “تعرضوا لإطلاق النار من طائرات مسيرة إسرائيلية”، مشيرا إلى أن الدبابات الإسرائيلية المتمركزة على مفترق نتساريم أطلقت النار وعدة قذائف باتجاه المتجمهرين.

وكانت إسرائيل شددت في مطلع آذار/مارس حصارها على قطاع غزة معم نع دخول أي مساعدات إليه وقد خففت من هذا الإغلاق المحكم في نهاية أيار/مايو.

ومنذ ذلك الحين، يسجل حصول فوضى كبيرة وعمليات إطلاق نار حصدت عشرات الضحايا قرب مناطق يتجمع فيها فلسطينيون أملا بالحصول على مساعدات.

كذلك، أشار بصل إلى سقوط “6 شهداء قتلوا في غارة استهدفت منزلا في مخيم المغازي (وسط القطاع)” دمر بالكامل وألحقت أضرارا في عدد من المنازل المجاورة.

وأضاف “نقل 8 شهداء وعدد من المصابين إلى مستشفى المعمداني (في البلدة القديمة وسط مدينة غزة) بعد استهداف بغارة جوية إسرائيلية منزلً في منطقة علي بن أبي طالب في حي الزيتون” في جنوب شرق مدينة غزة.

وذكر بصل أن طواقم الدفاع المدني نقلت “5 شهداء وعددا من المصابين جراء ضربة جوية بطائرة مسيرة انتحارية استهدفت خيام النازحين في منطقة المواصي” في غرب خان يونس.

وردا على استفسار وكالة فرانس برس بشأن هذه الحوادث، قال الجيش الإسرائيلي إنه “ينظر” في هذه التقارير.

واندلعت الحرب في قطاع غزة عقب هجوم غير مسبوق نفّذته حركة حماس ضد الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وأسفر عن مقتل 1219 شخصا معظمهم من المدنيين، وفق تعداد لفرانس برس يستند إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

وتردّ إسرائيل منذ ذلك الوقت، بحرب مدمّرة قتل فيها 55493 شخصا في قطاع غزة غالبيتهم مدنيون، وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحماس.

ع ز/غ ر