الدنمارك تعتبر تحليق مسيّرات قرب المطار “الهجوم الأخطر” على بناها التحتية

نددت الدنمارك الثلاثاء بـ”الهجوم الأخطر” على بناها التحتية، بعدما حلقت مسيّرات مجهولة المصدر فوق مطار كوبنهاغن ما أدى الى تعطيل حركة الملاحة الجوية موقتا الاثنين.

واستؤنفت الرحلات الجوية الثلاثاء من مطاري كوبنهاغن وأوسلو بعد ليلة من الفوضى الناجمة عن تحليق طائرات مسيّرة في محيطهما، فيما قالت الشرطة الدنماركية إنها تتعامل مع جهة لديها “إمكانيات”.

وقالت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن الثلاثاء إن المسيّرات التي تسببت بإغلاق مطار كوبنهاغن مثّلت “الهجوم الأخطر” على البنى التحتية الحيوية في البلاد حتى اللحظة.

وأضافت في بيان “ما شهدناه الليلة الماضية كان الهجوم الأخطر على البنى التحتية الدنماركية الحيوية حتى اللحظة”، مشيرة إلى أن الهجوم يتوافق مع الاتجاه الذي ظهر أخيرا “لهجمات أخرى بالمسيّرات وعمليات خرق المجال الجوي وهجمات القرصنة التي تستهدف المطارات الأوروبية”.

وتطرقت الى تحليق مماثل لمسيّرات في أجواء بولندا ورومانيا، وانتهاك مقاتلات روسية أجواء إستونيا. واتهمت حكومات الدول الثلاث روسيا بالوقوف خلف ذلك، وهو ما نفته موسكو.

وقالت رئيسة الوزراء الدنماركية لقناة “دي آر” إنها “لن تستبعد” وقوف روسيا خلف تحليق المسيّرات.

ورأى قائد شرطة كوبنهاغن ينس يسبرسن في مؤتمر صحافي إن الجهة المنفذة “لديها إمكانيات وإرادة وأدوات”.

وأضاف “عدد المسيّرات وحجمها ومساراتها والوقت الذي أمضته فوق المطار. كل ذلك (…) يشير إلى أن من قام بذلك جهة فاعلة لديها القدرات. من هي؟ لا أعلم”.

– تحذير أطلسي لروسيا –

ودان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ما اعتبره انتهاكا روسيا للمجال الجوي الدنماركي.

من جهتها، نفت روسيا الثلاثاء أي صلة لها بالحادثة. وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين “نسمع اتهامات لا أساس لها من هناك كل مرة. لعله يتعيّن على طرف يتولى منصبا جديا ومسؤولا ألا يوجّه اتهامات من هذا القبيل لا أساس لها بين مرة وأخرى”.

ورأى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته إنه “ما زال من المبكر جدا” تحديد وجود صلة بين تحليق المسيّرات فوق الدنمارك والانتهاكات الروسية مؤخرا للمجال الجوي لبلدان الناتو.

وقال روته “يعمل الدنماركيون حاليا على تقييم ما حدث بالتحديد للتأكد من وراء ذلك. نحن على اتصال وثيق في هذا الشأن. لذا ما زال من المبكر جدا تحديد” الجهة التي تقف وراء الهجوم، مضيفا بأنه تحدث إلى رئيسة الوزراء الدنماركية.

لكنه حذّر موسكو من مواصلة النسق “التصعيدي” لانتهاك أجواء الدول الواقعة على الطرف الشرقي للحلف.

ونُشرت قوات الشرطة بكثافة في المطار لأغراض التحقيق مدعومة بالجيش الدنماركي وجهاز الاستخبارات.

الى ذلك، قالت الاستخبارات الدنماركية إن البلاد تواجه “خطر تخريب مرتفع”. وقال مدير العمليات في جهاز الاستخبارات فليمينغ دراير “قد لا يرغب طرف ما بمهاجمتنا بالضرورة، لكن الضغط علينا واختبار رد فعلنا”.

وجاء في منشور لفريدريكسن على فيسبوك أنها تحدّثت الثلاثاء إلى رئيسي حكومتي النروج والسويد والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ورئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية.

وأتت حادثة المسيّرات بعد نحو أسبوع من إعلان الدنمارك أنها ستستحوذ للمرة الأولى على أسلحة دقيقة بعيدة المدى، مشيرة الى ضرورة امتلاك القدرة على إصابة أهداف بعيدة في وقت ستشكل روسيا تهديدا “لسنوات مقبلة”.

ولقي الإعلان انتقادات لاذعة من السفير الروسي فلاديمير باربين.

– إلغاء رحلات –

وكانت إدارة مطار كوبنهاغن أفادت بأن الحادثة أثّرت على 20 ألف مسافر. وتم تحويل 31 رحلة جوية وإلغاء 100 أخرى.

وأشار صحافي في وكالة فرانس برس إلى أن عددا كبيرا من المسافرين اصطف أمام مكتب بيع التذاكر لاستبدال بطاقاتهم.

وقالت الشرطة إن مسيّرات كبيرة شوهدت فوق المطار لساعات مساء الاثنين، ثم رحلت في نهاية المطاف من تلقاء نفسها. وأكدت أنها لم تعمل على محاولة إسقاط المسيّرات.

وأوضح يسبرسن “علينا أن نفكر جيدا قبل محاولة تحييد مسيّرات بهذا الحجم” مشيرا إلى خطر سقوطها على الأرض إذ “على جوانب عدة من المطار، طائرات تحمل أشخاصا ووقودا وهناك منازل أيضا”.

واعتبر أن ما حدث قد يكون بمثابة تدريب لمشغلي الطائرات المسيّرة.

وأوضح يسبرسن أن هذه المسيّرات جاءت من اتجاهات مختلفة، مشيرا إلى أنها ربما أقلعت من قارب.

وتحدّث عن “مسيّرات كبيرة عدة” حلّقت فوق مطار كوبنهاغن لأكثر من ثلاث ساعات مساء الإثنين.

وقرّرت الشرطة عدم إسقاط المسيرات لأسباب أمنية.

ويقع مطار كوبنهاغن على ساحل مضيق أوريسند بين السويد والدنمارك. وأُغلق مساء الاثنين الساعة 20,30 وأُعيد فتحه بعد منتصف الليل بقليل.

وفي وقت سابق، قالت شرطة كوبنهاغن إنها تعمل مع نظيرتها في أوسلو بعدما أدى رصد طائرات مسيّرة في العاصمة النروجية إلى إغلاق المطار لساعات أيضا.

ولم تعلق الشرطة النروجية في اتصال مع وكالة فرانس برس على الحادثة.

وأكدت أجهزة الاستخبارات النروجية مشاركتها في التحقيق وقال مسؤول فيها وهو إريك فيوم لوكالة فرانس برس أن “جهاز الاستخبارات، كما هي العادة، على اتصال مع الأطراف المعنية، على المستويين الوطني والدولي”.

