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الدوحة: إيران تتحمل المسؤولية القانونية عن الهجوم على ناقلة غاز قطرية

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7 يوليو تموز (رويترز) – قال ماجد الأنصاري المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية إن استهداف ناقلة االغاز الطبيعي المسال القطرية (الرقيات) قرب مضيق هرمز يعد اعتداء مرفوضا على أمن وسلامة الملاحة الدولية وأمن إمدادات الطاقة العالمية، وانتهاكا جسيما وصريحا لأحكام القانون الدولي.

وأضاف “نطالب الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالوقف الفوري لكافة الممارسات التي تمس أمن المنطقة أو تهدد سلامة الملاحة الدولية، والكف عن تعريض إمدادات الطاقة العالمية ومقدرات دول المنطقة للخطر خدمة لحسابات ضيقة، ونحملها المسؤولية القانونية الكاملة عن هذا الاعتداء وما قد يترتب عليه من أضرار وتداعيات”.

(تغطية صحفية تالا رمضان وأحمد الإمام – إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية