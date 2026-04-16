الدولار قرب أدنى مستوى في 6 أسابيع وسط تفاؤل إزاء إبرام اتفاق مع إيران

reuters_tickers

3دقائق

هونج كونج 16 أبريل نيسان (رويترز) – استقر الدولار اليوم الخميس بالقرب من أدنى مستوى له منذ أوائل مارس آذار مقابل العملات الرئيسية، إذ أدى تفاؤل البيت الأبيض إزاء إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران إلى تحسن المعنويات وشجع المتداولين على الإقبال على بعض المخاطرة.

وقال الرئيس دونالد ترامب إن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران “على وشك الانتهاء”، في حين عبر البيت الأبيض عن تفاؤله بشأن التوصل إلى اتفاق وذكر أن المزيد من المحادثات المباشرة ستجري على الأرجح في باكستان مرة أخرى.

وقال مصدر مطلع في طهران لرويترز إن إيران يمكن أن تدرس السماح للسفن بالإبحار بحرية عبر الجانب العماني من مضيق هرمز إذا تم التوصل إلى اتفاق يمنع تجدد الصراع.

واستقر اليورو عند 1.1808 دولار وتداول الجنيه الإسترليني عند 1.3569 دولار. وارتفعت العملتان بنحو 0.1 بالمئة خلال اليوم لتقتربا من أعلى مستوياتهما منذ فبراير شباط.

واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس قوة العملة مقابل ست عملات رئيسية أخرى عند 98.027. وواصل المؤشر أمس الأربعاء التراجع للجلسة الثامنة على التوالي وتخلى عن معظم المكاسب التي حققها بسبب حرب إيران. وأدى وقف إطلاق النار المؤقت إلى إعادة الإقبال على العملات التي تنطوي على مخاطر.

وقال خون جوه رئيس قسم الأبحاث الآسيوية لدى إيه.إن.زد “تتجاهل الأسواق حاليا الصراع بشكل كبير وتسعّر على اعتبار أنه سيكون هناك نوع من التسوية”.

وأضاف “مع قيام الأسواق بتخفيض علاوة الحرب، فقد نشهد تعرض الدولار لمزيد من الضغوط”.

وبلغ سعر الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر 0.7173 دولار، وتداول الدولار النيوزيلندي عند 0.59139 دولار، وكلاهما قرب أعلى مستوياتهما في شهر.

وارتفع الين الياباني قليلا إلى 158.78 بعد أن قالت وزيرة المالية اليابانية إن اليابان والولايات المتحدة اتفقتا على تكثيف التواصل بشأن أسعار الصرف، وذلك بعد اجتماعها مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس الأربعاء.

وتداول اليوان خارج الصين عند 6.8146 للدولار بارتفاع حوالي 0.04 بالمئة في التعاملات الآسيوية المبكرة، قبل صدور قراءة الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول.

(إعداد مروة غريب للنشرة العربية )