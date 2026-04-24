الدولار يتجه لمكاسب أسبوعية مع جمود محادثات أمريكا وإيران

طوكيو 24 أبريل نيسان (رويترز) – يتجه الدولار لتحقيق أول مكاسب أسبوعية له منذ ثلاثة أسابيع اليوم الجمعة، إذ أحبط جمود مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران الآمال في تهدئة سريعة لاضطرابات الشرق الأوسط.

وفي حين مدد لبنان وإسرائيل وقف إطلاق النار لثلاثة أسابيع قبل انتهاء سريانه يوم الأحد، استعرضت إيران سيطرتها على مضيق هرمز بنشر لقطات لجنودها وهم يعتلون سفينة شحن ضخمة، ليظل موعد إعادة فتح الممر المائي غير مؤكد.

وقال أكيهيكو يوكو المحلل البارز في بنك ميتسوبيشي يو.إف.جيه في مذكرة “وسط تقارير تفيد بأن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران لا تظهر تقدما، ظلت أسعار النفط مرتفعة مما ساهم في بيئة أقوى للدولار”.

ولم يشهد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، تغيرا يذكر ليستقر عند 98.81 في طريقه لمكاسب أسبوعية نسبتها 0.59 بالمئة. وارتفع اليورو 0.02 بالمئة إلى 1.1685 دولار، في حين تراجع الجنيه الإسترليني 0.01 بالمئة إلى 1.3466 دولار.

في غضون ذلك، يتجه الين لتكبد خسائر لليوم الخامس على التوالي أمام الدولار، بتراجعه 0.01 بالمئة إلى 159.75 للدولار.

وكررت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما تحذيرها الشفهي بشأن التدخل اليوم الجمعة وقالت إن السلطات يمكنها اتخاذ إجراءات “حاسمة” ضد تحركات المضاربة في سوق الصرف الأجنبي، وذلك بعد يوم من قولها إن اليابان لديها “حرية التصرف” للتدخل وإن التدخلات السابقة كانت فعالة.

وتباطأ التضخم الأساسي في اليابان إلى ما دون هدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة للشهر الثاني على التوالي في مارس آذار. ومع ذلك، يتوقع المحللون أن يتسارع التضخم مرة أخرى فوق هدف بنك اليابان في الأشهر المقبلة مع بدء الشركات في حساب ارتفاع تكاليف الوقود الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن يعقد بنك اليابان اجتماع السياسات النقدية على مدى يومي الاثنين والثلاثاء. وأوردت رويترز تقارير عن أن البنك من المرجح أن يؤجل رفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، مع انحسار احتمالات انتهاء الحرب في الشرق الأوسط في الأمد القريب مما يجعل توقعات الاقتصاد والأسعار في البلاد غير مؤكدة إلى حد كبير.

ورجح أكثر من نصف خبراء الاقتصاد في استطلاع لرويترز أن يبقي البنك المركزي الأوروبي على سعر الفائدة على الودائع دون تغيير في 30 أبريل نيسان لكنه سيرفعه في يونيو حزيران، في محاولة لحماية اقتصاد منطقة اليورو من تبعات الحرب على قطاع الطاقة.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.04 بالمئة إلى 0.7131 دولار. وزاد الدولار النيوزيلندي 0.07 بالمئة إلى 0.5856 دولار.

وبالنسبة للعملات المشفرة، ارتفع سعر بتكوين 0.71 بالمئة إلى 78474.55 دولار. وكسبت إيثر 0.41 بالمئة إلى 2335.99 دولار.

(إعداد رحاب علاء للنشرة العربية)