الدولة الأميركية تتملك حصصا في “إنتل” بضغط من ترامب

afp_tickers

4دقائق

أعلن دونالد ترامب الجمعة أن الدولة الفدرالية الأميركية دخلت رأسمال شركة “إنتل” لأشباه الموصلات ووحدات المعالجة بنسبة 10 % من دون أن “تدفع فلسا واحدا”.

وكتب الرئيس الأميركي على شبكته للتواصل الاجتماعي تروث سوشال “من دواعي شرفي أن أعلن أن الولايات المتحدة باتت تملك بالكامل 10 % من رأسمال إنتل، الشركة الأميركية الكبيرة التي بات مستقبلها أكثر ازدهارا”.

وكشف أنه تفاوض “على هذا الاتفاق مع (المدير العام) ليب-بو تان. ولم تدفع الولايات المتحدة فلسا واحدا مقابل هذه الحصص التي باتت مقدّرة بحوالى 11 مليار دولار. إنها صفقة كبيرة للولايات المتحدة وإنتل على السواء”.

وكان الرئيس الأميركي قد أعلن في وقت سابق الجمعة في المكتب البيضوي أن “إنتل” قبلت بعرض الحكومة الذي يشكّل “صفقة رائعة لهم”.

وأشارت “إنتل” في بيان إلى أن استثمار الدولة الأميركية يقدّر بحوالى 8,9 مليارات دولار، هي في جزء منها إعانات لم تسدّد بعد، تضاف إليها مساعدات بقيمة 2,2 مليار تمّ توفيرها، ما يوازي في المجموع أكثر بقليل من 11 مليار دولار.

وقال تان في البيان “نحن ممتنّون لثقة الرئيس والحكومة في إنتل ونرغب في العمل على تعزيز الهيمنة التكنولوجية والصناعية للولايات المتحدة”.

وكانت الحكومة الأميركية ترغب في الاستحصال على حصص في رأسمال الشركة مقابل مساعدات أقرّت في عهد الرئيس السابق جو بايدن، بحسب ما أوضح وزير التجارة هاورد لوتنيك الأسبوع الماضي.

– منافسة آسيوية –

أقرّت تلك المساعدات في إطار “قانون الرقائق” الذي أقر في عهد الرئيس الديموقراطي بايدن لحثّ الشركات على أن تنقل الى البلاد كامل سلسلة القيمة للرقائق وأشباه الموصلات.

ويسعى الرئيس الجمهوري الحالي من جهته إلى استقطاب المؤسسات إلى بلده عبر فرض رسوم جمركية على الواردات، معتبرا أن الأجدى لها أن تفتح فروعا في الولايات المتحدة بدلا من أن تتكبّد زيادات جمركية.

وقال وزير التجارة “يجب أن نحصل على رأسمال مقابل أموالنا. سندفع الأموال التي تم التعهد بها في عهد بايدن وسنحصل على أسهم في المقابل”.

لكن الوزير أوضح أن حصة الدولة في “إنتل” لن تكون مقرونة بحقوق في التصويت أو مقعد في مجلس إدارة المجموعة.

و”إنتل” هي إحدى أبرز الشركات في سيليكون فالي، لكنها تراجعت على حساب مجموعات آسيوية عملاقة مثل التايوانية “تي إس إم سي” والكورية الجنوبية “سامسونغ” اللتين تهيمنان على سوق أشباه الموصلات.

وفي بداية آب/أغسطس، هاجم ترامب المدير العام للشركة ليب-بو تان، واتهمه بـ”تضارب مصالح خطير” ودعاه إلى “الاستقالة فورا”، قبل أن يستقبله في 11 منه في البيت الأبيض في اجتماع وصفه الرئيس الأميركي بأنه “مثير للاهتمام للغاية”.

وكانت مجموعة “سوفت بنك” اليابانية العملاقة في مجال الاستثمارات في التكنولوجيا قد أعلنت الأسبوع الماضي نيّتها استثمار مليار دولار في “إنتل”، لترتفع بذلك مساهمتها في حصص الشركة إلى 2 %.

الس-ميل/م ن/ب ق