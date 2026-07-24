الدول الأعضاء في الجنائية الدولية تقيل المدعي العام كريم خان (مصادر دبلوماسية)

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قررت جمعية الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية الجمعة إعفاء المدعي العام كريم خان من منصبه في ظل اتهامات ينفيها بالاعتداء الجنسي على موظفة في فريقه، حسبما أفادت مصادر دبلوماسية عدة وكالة فرانس برس.

وأوضحت المصادر أن أكثر من 80 من بين 125 دولة عضوا صوّتت خلال اقتراع سري في اجتماع خاص مغلق بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، لصالح إنهاء ولاية المسؤول البريطاني الجنسية، علما أن قرار الإعفاء يتطلب 63 صوتا.

ووفق أحد المصادر، صوّتت 13 دولة فقط لصالح بقائه في منصبه.

في أيار/مايو 2025، تنحى خان موقتا عن مهامه بانتظار نتائج تحقيق كان قد بدأ في العام السابق إثر اتهامات وجهتها اليها موظفة في المحكمة، ثم أُوقف عن العمل في حزيران/يونيو بقرار من أعضاء مكتب الجمعية البالغ عددهم 21 عضوا.

ولطالما رفض كريم خان (56 عاما) الذي شغل المنصب منذ عام 2021، جميع الاتهامات.

في رسالة مفتوحة نُشرت هذا الأسبوع على منصة إكس، دعا محاموه الدول الأعضاء إلى عدم عزل المدعي العام من منصبه، معتبرين خصوصا أنه لم يتم اتباع الإجراءات التي تتيح لموكلهم الدفاع عن نفسه.

كما حذّروا من مخاطر توجيه رسالة قد تقوّض استقلال المدعين العامين مستقبلا، في إشارة إلى القضايا البارزة التي تعامل معها خان.

تصدّر كريم خان عناوين الأخبار في عام 2024 بإصداره مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، على خلفية الحرب في غزة.

كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، مذكرات توقيف بحق قادة في حركة حماس الفلسطينية تبيّن لاحقا أنهم قُتلوا في الحرب.

ابد/ح س/ب ق