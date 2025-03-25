الديمقراطيون يطالبون مسؤولي ترامب بالاستقالة بعد دردشة عن ضرب اليمن

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من باتريشيا زنجيرلي

واشنطن (رويترز) – سعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إلى احتواء التداعيات بعدما كشف صحفي في إحدى المجلات أنه تم ضمه بالخطأ لنقاش جماعي سري لخطط حربية حساسة للغاية، بينما دعا الديمقراطيون كبار المسؤولين في الإدارة إلى الاستقالة بسبب هذا الحادث الأمني.

وشهدت تولسي جابارد مديرة المخابرات الوطنية وجون راتكليف مدير وكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه)، وكلاهما كان مشاركا في الدردشة، أمام لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ بأنه لم تتم مشاركة أي مواد سرية في الدردشة الجماعية على تطبيق سيجنال للمراسلة المشفرة.

لكن أعضاء مجلس الشيوخ من الديمقراطيين عبروا عن شكوكهم في شهادتيهما، وقالوا إن الصحفي جيفري جولدبرج رئيس تحرير مجلة “ذا أتلانتيك” أفاد بأن وزير الدفاع بيت هيجسيث نشر تفاصيل عملياتية عن ضربات وشيكة ضد الحوثيين في اليمن تضم “معلومات عن الأهداف والأسلحة التي ستنشرها الولايات المتحدة وتسلسل الهجمات”.

وقال السناتور أنجوس كينج، وهو نائب مستقل متحالف مع الديمقراطيين، في جلسة مثيرة للجدل شهدت مناقشات حادة “من الصعب بالنسبة لي أن أصدق أن الأهداف والتوقيت والأسلحة ليست (من المعلومات) المصنفة على أنها سرية”.

وأثار الكشف غير العادي غضبا ودهشة لدى خبراء الأمن القومي ودفع الديمقراطيين وبعض الجمهوريين إلى المطالبة بالتحقيق فيما وصفوه بأنه خرق أمني كبير.

وقال السناتور الديمقراطي رون وايدن في الجلسة “أعتقد أنه يجب أن تكون هناك استقالات، بدءا بمستشار الأمن القومي ووزير الدفاع”.

وبدا الإحباط على السناتور الديمقراطي جون أوسوف بعد أن أجاب راتكليف بعبارة “لا أتذكر” على سلسلة من الأسئلة عن محتوى الدردشة على سيجنال.

قال أوسوف “أيها المدير راتكليف، من المؤكد أنك أجريت استعداداتك بالتأكيد لهذه الجلسة اليوم. أنت فرد من مجموعة مسؤولين رئيسيين، من كبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية، وقد حدث الآن خرق واسع لمعلومات حساسة”.

وقال مسؤول أمريكي سابق لرويترز إن تفاصيل العمليات العسكرية عادة ما تكون سرية، ولا يعرفها إلا عدد قليل من المسؤولين في وزارة الدفاع (البنتاجون).

وأضاف المسؤول أن المعلومات السرية للغاية تحفظ عادة على أجهزة كمبيوتر تستخدم شبكة منفصلة.

وعبر ترامب في وقت سابق من يوم الثلاثاء عن دعمه لمستشاره للأمن القومي مايكل والتس الذي أضاف جولدبرج بالخطأ إلى المناقشة على سيجنال.

وقال ترامب في مقابلة هاتفية مع شبكة إن.بي.سي نيوز “تعلم مايكل والتس درسا، وهو رجل طيب”.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي براين هيوز إن مجموعة الدردشة حقيقية على ما يبدو. وذكر البيت الأبيض أنه يحقق في كيفية إضافة رقم جولدبرج إلى الدردشة.

ولا يفترض أن تتم مشاركة المعلومات السرية والحساسة على تطبيقات الهواتف المحمولة التجارية، ولا ينبغي إدراج أرقام مجهولة مثل رقم جولدبرج إلى مثل هذه المحادثات.