المحكمة توقف خطة مدينة زيورخ لتقديم مساعدات مالية للمهاجرين غير النظاميين

المحكمة الإدارية ترفض خطة زيورخ لتقديم مساعدات أساسية للمهاجرين غير النظاميين. Keystone-SDA

خسرت مدينة زيورخ جولتها القضائية الثانية لتقديم مساعدات مالية للمهاجرين والمهاجرات غير النظاميين. فقد رفضت المحكمة الإدارية في كانتون زيورخ طعنًا قدمه المجلس البلدي، معتبرة أن المشروع يتعارض مع تشريعات أعلى مرتبة.

المشاركة

1دقيقة

Keystone-SDA أنظر 2 لغات أخرى English en Court blocks Zurich scheme to provide cash to undocumented migrants طالع المزيدCourt blocks Zurich scheme to provide cash to undocumented migrants

Deutsch de Verwaltungsgericht lehnt Zürcher Basishilfe für Sans-Papiers ab الأصلي طالع المزيدVerwaltungsgericht lehnt Zürcher Basishilfe für Sans-Papiers ab

وبحسب الحكم الذي نشرته المحكمة يوم الاثنين، فإن الخطة المزمعة لتقديم مساعدات انتقالية وأساسية تخالف القانونين الفدرالي والكانتوني. ورأت المحكمة أن البلديات لا تملك صلاحية تقديم هذا النوع من الدعم لتأمين سبل العيش، وأن الخطة تتحايل على واجبات الإبلاغ القانونية للسلطات المختصة بالهجرة.

المزيد

المزيد الموقف السويسري مراكز ترحيل المهاجرين: هل يمكن لسويسرا أن تنضم إلى خطط الاتحاد الأوروبي؟ تم نشر هذا المحتوى على رحبت الحكومة السويسرية بقرار الاتحاد الأوروبي بإنشاء مراكز ترحيل في بلدان ثالثة. ويمكن تصور مشاريع تجريبية مشتركة مع البلدان ذات التوجهات المماثلة. طالع المزيدمراكز ترحيل المهاجرين: هل يمكن لسويسرا أن تنضم إلى خطط الاتحاد الأوروبي؟

ويمثل الحكم انتكاسة جديدة لمدينة زيورخ. فقد سبق أن أوقفت محكمة الكانتون محاولتها الأولى، التي أطلقتها خلال جائحة كوفيد-19. وفي ذلك الوقت، لم تقدم المدينة اعتراضها ضمن المهلة القانونية المحددة. أمّا الحكم الحالي، فيمكن الطعن به أمام المحكمة الفدرالية.

ترجمة عن الإنجليزية. مراجعة وتدقيق: ر.ح

قراءة معمّقة الأكثر مناقشة