المحكمة توقف خطة مدينة زيورخ لتقديم مساعدات مالية للمهاجرين غير النظاميين
خسرت مدينة زيورخ جولتها القضائية الثانية لتقديم مساعدات مالية للمهاجرين والمهاجرات غير النظاميين. فقد رفضت المحكمة الإدارية في كانتون زيورخ طعنًا قدمه المجلس البلدي، معتبرة أن المشروع يتعارض مع تشريعات أعلى مرتبة.
وبحسب الحكم الذي نشرته المحكمة يوم الاثنين، فإن الخطة المزمعة لتقديم مساعدات انتقالية وأساسية تخالف القانونين الفدرالي والكانتوني. ورأت المحكمة أن البلديات لا تملك صلاحية تقديم هذا النوع من الدعم لتأمين سبل العيش، وأن الخطة تتحايل على واجبات الإبلاغ القانونية للسلطات المختصة بالهجرة.
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ويمثل الحكم انتكاسة جديدة لمدينة زيورخ. فقد سبق أن أوقفت محكمة الكانتون محاولتها الأولى، التي أطلقتها خلال جائحة كوفيد-19. وفي ذلك الوقت، لم تقدم المدينة اعتراضها ضمن المهلة القانونية المحددة. أمّا الحكم الحالي، فيمكن الطعن به أمام المحكمة الفدرالية.
ترجمة عن الإنجليزية. مراجعة وتدقيق: ر.ح
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