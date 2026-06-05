The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديمقراطية السويسرية
حروب المعلومات
الديمقراطية الرقمية
الانتخابات العالمية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
أخبار
الديموغرافيا

دراسة: جودة السائل المنوي لدى المجندين السويسريين مستقرة

تظل جودة الحيوانات المنوية لدى المجندين السويسريين مستقرة
في عام 2021، كان لدى 41% من الرجال عدد حيوانات منوية أقل من المعيار الذي حددته منظمة الصحة العالمية في مؤشر واحد على الأقل. Keystone-SDA

رغم القلق العالمي من تراجع جودة السائل المنوي، تشير دراسة جديدة إلى استقرار المؤشرات لدى الشبان السويسريين. فقد أظهرت بيانات مجندين في الجيش السويسري أن حجم السائل المنوي وعدد الحيوانات المنوية وتركيزها وحركتها لم تسجّل تراجعًا مقارنة بالفترة بين 2005 و2017.

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق
Keystone-SDA
المزيد

ففي عام 2021، أظهرت الفحوص أن 41% من الرجال سجّلوا انخفاضًا عن معيار منظمة الصحة العالمية في مؤشر واحد على الأقل من مؤشرات عدد الحيوانات المنوية.

لكن خلافًا للاتجاه المسجّل عالميًا، ما تزال جودة السائل المنوي لدى الشبان السويسريين مستقرة. وتشير دراسة جديدة إلى أن المؤشرات الرئيسية لم تسجّل تراجعًا إضافيًا منذ الفترة الممتدة بين 2005 و2017.

وقارنت الدراسة، التي أجرتها جامعة زيورخ ومستشفى جامعة زيورخ، بيانات 194 مجندًا في الجيش السويسري عام 2021.
وقورنت هذه البيانات ببيانات 2523 شابًا خضعوا لفحوص مماثلة بين عامي 2005 و2017.

ونُشرت النتائج في عدد يونيو من المجلة العلمية المتخصصة “New Microbes and New Infections”.

وبحسب الدراسة، ظلت مؤشرات مثل حجم السائل المنوي والعدد الإجمالي للحيوانات المنوية وتركيزها وحركتها مستقرة نسبيًا على مرّ السنوات.

وفي عام 2021، سجّل 41% من الرجال نتيجة واحدة على الأقل دون معيار منظمة الصحة العالمية لعدد الحيوانات المنوية. وفي مجموعة الدراسة السابقة، بلغت هذه النسبة 62%.

لكن الدراسة حذّرت من أن هذا التحسن الظاهري قد لا يعكس بالضرورة تطورًا فعليًا. فقد يكون مرتبطًا أيضًا بانحياز في اختيار المشاركين.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

أخبار

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة

المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"

يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!

إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية