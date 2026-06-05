دراسة: جودة السائل المنوي لدى المجندين السويسريين مستقرة

في عام 2021، كان لدى 41% من الرجال عدد حيوانات منوية أقل من المعيار الذي حددته منظمة الصحة العالمية في مؤشر واحد على الأقل. Keystone-SDA

رغم القلق العالمي من تراجع جودة السائل المنوي، تشير دراسة جديدة إلى استقرار المؤشرات لدى الشبان السويسريين. فقد أظهرت بيانات مجندين في الجيش السويسري أن حجم السائل المنوي وعدد الحيوانات المنوية وتركيزها وحركتها لم تسجّل تراجعًا مقارنة بالفترة بين 2005 و2017.

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ففي عام 2021، أظهرت الفحوص أن 41% من الرجال سجّلوا انخفاضًا عن معيار منظمة الصحة العالمية في مؤشر واحد على الأقل من مؤشرات عدد الحيوانات المنوية.

لكن خلافًا للاتجاه المسجّل عالميًا، ما تزال جودة السائل المنوي لدى الشبان السويسريين مستقرة. وتشير دراسة جديدة إلى أن المؤشرات الرئيسية لم تسجّل تراجعًا إضافيًا منذ الفترة الممتدة بين 2005 و2017.

وقارنت الدراسة، التي أجرتها جامعة زيورخ ومستشفى جامعة زيورخ، بيانات 194 مجندًا في الجيش السويسري عام 2021.

وقورنت هذه البيانات ببيانات 2523 شابًا خضعوا لفحوص مماثلة بين عامي 2005 و2017.

ونُشرت النتائج في عدد يونيو من المجلة العلمية المتخصصة “New Microbes and New Infections”.

وبحسب الدراسة، ظلت مؤشرات مثل حجم السائل المنوي والعدد الإجمالي للحيوانات المنوية وتركيزها وحركتها مستقرة نسبيًا على مرّ السنوات.

وفي عام 2021، سجّل 41% من الرجال نتيجة واحدة على الأقل دون معيار منظمة الصحة العالمية لعدد الحيوانات المنوية. وفي مجموعة الدراسة السابقة، بلغت هذه النسبة 62%.

لكن الدراسة حذّرت من أن هذا التحسن الظاهري قد لا يعكس بالضرورة تطورًا فعليًا. فقد يكون مرتبطًا أيضًا بانحياز في اختيار المشاركين.

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