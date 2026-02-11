الديوان الأميري: أمير قطر بحث مع الرئيس الأمريكي جهود خفض التصعيد في المنطقة

reuters_tickers

1دقيقة

11 فبراير شباط (رويترز) – ذكر الديوان الأميري في قطر اليوم الأربعاء أن الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بحث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اتصال هاتفي جهود خفض التصعيد في المنطقة ودعم المساعي الدبلوماسية الهادفة إلى معالجة الأزمات عبر الحوار والوسائل السلمية.

جاء الاتصال قبيل اجتماع مرتقب بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ومن المتوقع أن يضغط نتنياهو على ترامب لتوسيع نطاق المحادثات الأمريكية مع إيران لتشمل فرض قيود على ترسانة طهران الصاروخية وغيرها من التهديدات الأمنية التي تتجاوز برنامجها النووي.

(تغطية صحفية نيرة عبد الله وجنى شقير – إعداد مروة غريب للنشرة العربية )