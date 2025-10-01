الديوان الأميري: أمير قطر يناقش مع ترامب خطته بشأن إنهاء الحرب في غزة

(رويترز) – قال الديوان الأميري القطري في بيان إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ناقش خلال اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء خطة الأخير لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وأضاف البيان أن الأمير “جدد… التأكيد على دعم دولة قطر لجهود إحلال السلام، معبرا سموه عن ثقته في قدرة الدول الداعمة للخطة للوصول إلى تسوية عادلة تضمن الأمن والاستقرار في المنطقة وتصون حقوق الشعب الفلسطيني”.

(تغطية صحفية إيناس العشري – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)