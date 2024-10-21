مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

الديوان الملكي: الرئيس الفرنسي سيقوم بزيارة دولة للمغرب من 28 إلى 30 أكتوبر

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

الرباط (رويترز) – أعلن الديوان الملكي بالمغرب يوم الاثنين أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيقوم بزيارة دولة للمغرب في الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر تشرين الأول.

وتحسنت العلاقات بين البلدين بعد دعم باريس في يوليو تموز الماضي لسيادة المغرب على الصحراء الغربية المتنازع عليها.

وقال الديوان الملكي في بيان “تعكس هذه الزيارة عمق العلاقات الثنائية، القائمة على شراكة راسخة وقوية، بفضل الإرادة المشتركة لقائدي البلدين لتوطيد الروابط متعددة الأبعاد التي تجمع البلدين”.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
233 إعجاب
161 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما الذي يمكن أن تتعلمه سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية من بعضهما البعض حاليا؟

ما هو رأيك حول كيفية استفادة الجمهوريات الشقيقة السابقة من بعضها البعض؟

شارك في الحوار
74 إعجاب
63 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سايمون برادلي

هل تتجنّب.ين الأخبار؟ ولماذا؟

هل أنت مهتم.ة جدًا بالأخبار، أم تحاول.ين تجنّبها؟ لماذا تعتقد.ين أن الاهتمام العام بالأخبار في تراجع؟ شارك.ي رأيك في الموضوع.

شارك في الحوار
52 إعجاب
77 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية