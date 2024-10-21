الديوان الملكي: الرئيس الفرنسي سيقوم بزيارة دولة للمغرب من 28 إلى 30 أكتوبر

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الرباط (رويترز) – أعلن الديوان الملكي بالمغرب يوم الاثنين أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيقوم بزيارة دولة للمغرب في الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر تشرين الأول.

وتحسنت العلاقات بين البلدين بعد دعم باريس في يوليو تموز الماضي لسيادة المغرب على الصحراء الغربية المتنازع عليها.

وقال الديوان الملكي في بيان “تعكس هذه الزيارة عمق العلاقات الثنائية، القائمة على شراكة راسخة وقوية، بفضل الإرادة المشتركة لقائدي البلدين لتوطيد الروابط متعددة الأبعاد التي تجمع البلدين”.