الذكاء الاصطناعي والحروب التجارية أبرز المواضيع في معرض “كومبيوتكس” في تايوان

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تجتمع الشركات الكبرى المتخصصة في أشباه الموصلات هذا الأسبوع في معرض “كومبيوتكس” للتكنولوجيا المقام في اليابان، وهو تجمّع سنوي لقطاع معني بشكل مباشر بثورة الذكاء الاصطناعي ولكنّه يشهد اضطربا بسبب الحروب التجارية التي أطلقها دونالد ترامب.

ومن المجموعات المشاركة في الحدث الذي يستمر لأربعة أيام، “إنفيديا” و”ايه ام دي” و”كوالكوم” و”إنتل”.

“كومبيوتكس” هو المعرض السنوي الرئيسي للتكنولوجيا في تايوان، وتشارك فيه مصانع لأشباه الموصلات المتطوّرة التي تُعدّ عنصرا أساسيا في مختلف الأجهزة والأدوات بدءا من هواتف “آي فون” وصولا إلى الخوادم التي تقوم عليها برامج مثل “تشات جي بي تي”.

وعرض الرئيس التنفيذي لـ”إنفيديا” جينسن هوانغ أحدث التطورات التي حققتها الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي، معلنا عن خطط لبناء “أول حاسوب فائق قائم على الذكاء الاصطناعي”.

وأشار هوانغ إلى أن “إنفيديا” ستعمل مع الشركتين العملاقتين التايوانيّتين “فوكسكون” و”تي إس إم سي” ومع الحكومة لبناء “أول حاسوب فائق الذكاء الاصطناعي في تايوان […] للبنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي ونظام الذكاء الاصطناعي”.

وقال “من المهم جدا أن تكون لدينا بنية تحتية ذات مستوى عالمي للذكاء الاصطناعي في تايوان”.

وسيتحدث خلال المعرض أيضا مسؤولون تنفيذيون من شركات “كوالكوم” و”ميديا تك” و”فوكسكون”، إذ سيتم تسليط الضوء على التقدم المُحرز في دمج الذكاء الاصطناعي من مراكز البيانات إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة والروبوتات والمركبات المتصلة.

– فترة محورية –

وقال بول يو من شركة “ويتولوغي ماركت تريند” للاستشارات والأبحاث، إن القطاع يمرّ بـ”فترة محورية”.

وأضاف “خلال العامين ونصف العام الفائتين، جرى تحقيق تقدّم كبير في مجال الذكاء الاصطناعي”، مشيرا إلى أنّ “الفترة من 2025 إلى 2026 ستكون حاسمة للانتقال من تدريب نماذج ذكاء اصطناعي إلى تطبيقات مربحة”.

ورغم هذه التطورات، يُتوقَّع أن يواجه القطاع تحديات ناجمة عن التأثير المحتمل للرسوم الجمركية الأميركية الجديدة وسلاسل التوريد المتقطعة.

أطلقت واشنطن في نيسان/أبريل الفائت تحقيقا لتحديد ما إذا كان اعتماد الولايات المتحدة على أشباه الموصلات المستوردة يشكل خطرا على الأمن القومي.

وقد فُرضت رسوم إضافية على الصلب والألمنيوم والسيارات في آذار/مارس ونيسان/ابريل، بعد هذا النوع من التحقيقات.

– “وضع ضبابي جدا” –

اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب تايوان بسرقة قطاع الرقائق الأميركي وهدّد بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على واردات أشباه الموصلات من الجزيرة.

ومع ذلك، فإن معظم اللاعبين الحاضرين في كومبيوتكس “سيتجنبون التطرق بشكل مباشر إلى الرسوم الجمركية، لأن الوضع ضبابي جدا”، على ما قال إريك سميث من موقع “تك إنسايتس” المتخصص.

ويخشى البعض من أن تخسر تايوان التي تنتج غالبية رقائق العالم وكل الرقائق الأكثر تقدما تقريبا وترسخ نفسها كحلقة وصل حيوية في سلاسل التوريد العالمية، مكانتها المهيمنة في السوق.

وتشكل هذه المكانة الرائدة بمثابة “درع السيليكون” لتايوان، في إشارة إلى المادة الأكثر استخداما على نطاق واسع في القطاع. ويهدف هذا الدرع إلى حماية الجزيرة من أي غزو أو حصار من جانب الصين، التي تدعي أنها جزء من أراضيها، من خلال تشجيع الولايات المتحدة على الدفاع عنها من أجل قطاع أشباه الموصلات الخاصة بها.

في آذار/مارس، أعلنت شركة “تي اس ام سي” التي تواجه ضغوطا عن استثمار بقيمة 100 مليار دولار في الولايات المتحدة، وهو ما أشاد به الرئيس التايواني لاي تشينغ تي باعتباره “لحظة تاريخية” في العلاقات بين تايبيه وواشنطن.

وخلال الأسبوع الفائت، أعلنت شركة “غلوبل ويفرز”، المورّدة لشركة “تي اس ام سي”، أنها تخطط لزيادة استثماراتها في الولايات المتحدة بمقدار 4 مليارات دولار وافتتاح مصنع لرقائق السيليكون في تكساس.

وفي مقابلة أجريت معه الجمعة، بدا جينسن هوانغ متفائلا بشأن مستقبل تايوان، وقال “ستظل في مركز النظام التكنولوجي”.

امج-جوي-او/رك