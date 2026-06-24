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الذهب يتراجع إلى ما دون 4 آلاف دولار مع توقعات رفع الفائدة الأميركية

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

تراجع سعر أونصة الذهب الأربعاء إلى ما دون أربعة آلاف دولار للمرة الأولى منذ تشرين الثاني/نوفمبر، متأثرا بتوقعات رفع أسعار الفائدة الأميركية في ظل تضخم تغذّيه الحرب في الشرق الأوسط.

وسجّل الذهب عند الساعة 13,05 ت غ، تراجعا بنسبة 3,36 في المئة إلى 3978,67 دولارا للأونصة.

وتجعل توقعات رفع أسعار سندات الخزانة الأميركية والدولار، وهما ملاذان آمنان منافسان للذهب، أكثر جاذبية للمستثمرين، ما يدفعهم إلى الابتعاد عن المعدن الأصفر.

اجب/ع ش/ناش

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية