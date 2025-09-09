الرئاسة: أردوغان يؤكد لأمير قطر وقوف تركيا بجانب الدوحة بكل الوسائل

1دقيقة

أنقرة (رويترز) – قالت الرئاسة التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في اتصال هاتفي يوم الثلاثاء، بأن أنقرة ستقف إلى جانب الدوحة بكل الوسائل الممكنة بعد الهجوم الإسرائيلي على قيادات حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطر.

وأضافت الرئاسة في بيان أن أردوغان وأمير قطر بحثا الخطوات المشتركة المحتملة بعد الهجوم الإسرائيلي.

(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)