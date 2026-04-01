الرئاسة: الأرجنتين تصنف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية

بوينس آيرس أول أبريل نيسان (رويترز) – أعلنت الرئاسة في الأرجنتين في بيان أن الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية صنفت الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، وذلك بعد ضغوط من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الحلفاء للقيام بذلك.

وعزت الأرجنتين هذا الإجراء إلى دعم الحرس الثوري جماعة حزب الله اللبنانية، التي تتهمها بتنفيذ أعنف تفجير في تاريخها، وهو هجوم عام 1994 على مركز للجالية اليهودية في بوينس آيرس أدى إلى مقتل 85 شخصا وإصابة المئات.

وأفاد المكتب الرئاسي بأن هذا الإجراء يسمح بفرض عقوبات مالية وقيود عملياتية أخرى.

والحرس الثوري الإيراني قوة عسكرية من قوات النخبة تهدف إلى حماية حكم رجال الدين الشيعة في إيران، ويسيطر على قطاعات واسعة من الاقتصاد الإيراني.

وتصنف الولايات المتحدة ودول أخرى بالفعل الحرس الثوري وحزب الله جماعتين إرهابيتين.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)