الرئاسة: جنوب السودان ترجئ الانتخابات التي تأخرت كثيرا لمدة عامين

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(رويترز) – قالت رئاسة جنوب السودان يوم الجمعة إن حكومة البلاد قررت إرجاء انتخابات وطنية طال انتظارها حتى ديسمبر كانون الأول 2026، مما يبرز التحديات التي تواجه عملية السلام الهشة في البلاد.

وذكر مكتب سيلفا كير على منصة فيس بوك “أعلنت الرئاسة بقيادة الرئيس سيلفا كير ميارديت تمديدا للفترة الانتقالية في البلاد مدته عامان بالإضافة إلى إرجاء الانتخابات، التي كان من المقرر إجراؤها مبدئيا في ديسمبر 2024، إلى 22 ديسمبر 2026”.