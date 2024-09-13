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الرئاسة: جنوب السودان يرجئ الانتخابات التي تأخرت كثيرا لمدة عامين

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نيروبي (رويترز) – قالت رئاسة جنوب السودان يوم الجمعة إن حكومة البلاد قررت إرجاء انتخابات وطنية طال انتظارها حتى ديسمبر كانون الأول 2026، مما يبرز التحديات التي تواجه عملية السلام الهشة في البلاد.

وذكر مكتب الرئيس سلفا كير على منصة فيس بوك “أعلنت الرئاسة بقيادة الرئيس سيلفا كير ميارديت تمديدا للفترة الانتقالية في البلاد مدته عامان بالإضافة إلى إرجاء الانتخابات، التي كان من المقرر إجراؤها مبدئيا في ديسمبر 2024، إلى 22 ديسمبر 2026”.

وينعم جنوب السودان رسميا بالسلام منذ إبرام اتفاق في 2018 أنهى صراعا استمر خمس سنوات وأسفر عن مقتل مئات الآلاف، لكن كثيرا ما يشتعل العنف بين القبائل المتناحرة.

وحتى إعلان يوم الجمعة، كان من المزمع أن يختار جنوب السودان قادته الذين سيخلفون الحكومة الانتقالية الحالية التي تضم كير وريك مشار النائب الأول للرئيس اللذين تقاتلت قواتهما خلال الحرب الأهلية.

وقال مكتب كير “هناك حاجة إلى وقت إضافي لإكمال مهام أساسية قبل التصويت”.

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