الرئاسة الأميركية تكشف رسميا طائرتها الجديدة المهداة من قطر

afp_tickers

المشاركة

2دقائق

كشفت القوات الجوية الأميركية الجمعة عن طائرة الرئاسة الجديدة “إير فورس وان” التي أهدتها قطر للبيت الأبيض لنقل رؤساء الولايات المتحدة.

وقالت القوات الجوية “وصلت طائرة في-سي-25بي التابعة للقوات الجوية رسميا إلى مجموعة النقل الجوي الرئاسي وستبدأ رحلاتها التجريبية الأولية”.

وقد أثارت هذه الهدية من قطر، التي تُقدر قيمتها بمئات ملايين الدولارات، تساؤلات أخلاقية ودستورية هامة بشأن الهدايا التي يجوز للرئيس تلقيها من الخارج.

وألقى الرئيس دونالد ترامب كلمة الجمعة في فعالية للكشف عن الطائرة.

وسبق أن صرح ترامب بأنه سيكون من “الغباء” رفض الهدية، كما أثار قلقا إضافيا بقوله إن الطائرة سيتم التبرع بها في النهاية لمكتبته الرئاسية.

وركز الرئيس الأميركي منذ ولايته الأولى على استبدال الطائرة التي كانت في الخدمة منذ التسعينيات.

وأتى كشف الجديدة غداة وداع مسؤولي البيت الأبيض إحدى طائرتي الرئاسة.

بينما كانت الطائرة التي تم استبدالها تتميز بهيكل خارجي أزرق وأبيض، فإن الطائرة الجديدة لها بطن أزرق داكن، وشريط أحمر رفيع، وجزء علوي أزرق.

وتحمل أي طائرة رسميا رمز “إير فورس وان” بمجرد أن يكون الرئيس الأميركي على متنها. .

تعاقدت الإدارة الأميركية مع شركة بوينغ لتسليم طائرتين جديدتين من طراز 747-8 لتكونا جزءا من الأسطول الرئاسي، إلا أن البرنامج عانى من التأخيرات وتجاوزات التكاليف.

وطائرات الرئاسة الأميركية مُجهزة بأنظمة دفاعية متطورة قادرة على التشويش على الرادارات العدو وأنظمة التتبع بالأشعة تحت الحمراء، كما أنها مُزودة بأجهزة تشتيت شظايا معدنية لتعطيل الصواريخ الموجهة بالرادار، وأنظمة تعمل بالأشعة تحت الحمراء لتضليل الصواريخ الموجهة حراريا.

دك/جك-ح س/كام