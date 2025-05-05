الرئاسة التركية: أردوغان عبر عن دعمه لنهج ترامب لإنهاء الحروب

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إسطنبول (رويترز) – قالت الرئاسة التركية يوم الاثنين إن الرئيس رجب طيب أردوغان عبر في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب عن دعمه للمفاوضات التي تجريها الولايات المتحدة مع إيران وللجهود المبذولة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وجاء في نص الاتصال الذي نشرته الرئاسة أن أردوغان دعا ترامب لزيارة تركيا، وأكد أن أنقرة ستواصل اتخاذ خطوات لتعزيز التعاون مع الولايات المتحدة في العديد من المجالات، لا سيما في قطاع الصناعات الدفاعية.