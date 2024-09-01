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الرئاسة التركية: أردوغان وولي العهد السعودي يبحثان الموقف في غزة

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إسطنبول (رويترز) – قال مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في منشور على منصة إكس إن أردوغان بحث الوضع في قطاع غزة وكذلك التطورات الإقليمية والعالمية خلال اتصال هاتفي يوم الأحد مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وذكر البيان “أكد الرئيس أردوغان على أهمية التحرك المشترك من جانب الدول المسلمة فيما يخص هذه القضية مشددا على ضرورة وقف الهجمات الإسرائيلية وانتهاكات حقوق الإنسان وتطبيق وقف إطلاق النار الدائم”.

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