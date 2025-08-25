الرئاسة السورية: الشرع أجرى مناقشات مع المبعوث الأمريكي الخاص بدمشق

القاهرة (رويترز) – ناقش الرئيس السوري أحمد الشرع التطورات في سوريا والمنطقة مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس براك في دمشق يوم الاثنين، بحسب بيان صدر عن مكتب الرئيس السوري.

يأتي هذا الاجتماع بعد أن ناقش براك الوضعين السوري واللبناني مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إسرائيل يوم الأحد.

ويجري مسؤولون سوريون وإسرائيليون محادثات بوساطة أمريكية لتهدئة الصراع في جنوب سوريا.

