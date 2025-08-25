The Swiss voice in the world since 1935
الرئاسة السورية: الشرع أجرى مناقشات مع المبعوث الأمريكي الخاص بدمشق

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

القاهرة (رويترز) – ناقش الرئيس السوري أحمد الشرع التطورات في سوريا والمنطقة مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس براك في دمشق يوم الاثنين، بحسب بيان صدر عن مكتب الرئيس السوري.

يأتي هذا الاجتماع بعد أن ناقش براك الوضعين السوري واللبناني مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إسرائيل يوم الأحد.

ويجري مسؤولون سوريون وإسرائيليون محادثات بوساطة أمريكية لتهدئة الصراع في جنوب سوريا.

(إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة)

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
15 إعجاب
17 تعليق
عرض المناقشة

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
32 إعجاب
18 تعليق
عرض المناقشة

نقاش
يدير/ تدير الحوار: أناند شاندراسيخار

هل واجهت نقصًا في الغذاء أو ارتفاعًا في أسعار المواد الغذائية في بلدك مؤخرًا؟

ازدياد الصراعات، والطقس غير المتوقع، والصدمات الاقتصادية جعلت سلاسل إمداد الغذاء أكثر عرضة للاضطرابات.

شارك في الحوار
1 تعليق
عرض المناقشة
