The Swiss voice in the world since 1935
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

الرئاسة السورية: الشرع وترامب بحثا هاتفيا التطورات في سوريا

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

19 يناير كانون الثاني (رويترز) – ذكرت الرئاسة السورية أن الرئيس أحمد الشرع والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقشا التطورات في سوريا خلال اتصال هاتفي اليوم الاثنين.

وأضافت الرئاسة في بيان أن الرئيسين “شددا على ضرورة ضمان حقوق وحماية الشعب الكردي، ضمن إطار الدولة السورية”، واتفقا على مواصلة التعاون لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية.

وكانت الحكومة السورية وقعت أمس الأحد اتفاقية دمج شاملة مع قوات سوريا الديمقراطية بقيادة الأكراد، إلا أن التوترات استمرت اليوم الاثنين.

(تغطية صحفية جيداء طه ومنة علاء الدين – إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية