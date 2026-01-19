الرئاسة السورية: الشرع وترامب بحثا هاتفيا التطورات في سوريا

19 يناير كانون الثاني (رويترز) – ذكرت الرئاسة السورية أن الرئيس أحمد الشرع والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقشا التطورات في سوريا خلال اتصال هاتفي اليوم الاثنين.

وأضافت الرئاسة في بيان أن الرئيسين “شددا على ضرورة ضمان حقوق وحماية الشعب الكردي، ضمن إطار الدولة السورية”، واتفقا على مواصلة التعاون لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية.

وكانت الحكومة السورية وقعت أمس الأحد اتفاقية دمج شاملة مع قوات سوريا الديمقراطية بقيادة الأكراد، إلا أن التوترات استمرت اليوم الاثنين.

