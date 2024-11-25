الرئاسة الفرنسية: محادثات وقف إطلاق النار في لبنان تشهد تقدما كبيرا

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باريس (رويترز) – قالت الرئاسة الفرنسية يوم الاثنين إن محادثات وقف إطلاق النار في لبنان حققت تقدما كبيرا، وذلك بعد وقت قصير من قول مصادر لبنانية رفيعة إن الرئيسين الأمريكي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون من المتوقع أن يعلنا عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في غضون 36 ساعة.

وجاء في البيان “نواصل العمل مع (…) شركائنا الأمريكيين في هذا الاتجاه (…) ونأمل أن تغتنم جميع الأطراف المعنية الفرصة في أقرب وقت”.