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الرئاسة الفلسطينية تدعو لاحترام وحدة وسيادة أراضي سوريا

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القاهرة (رويترز) – دعت الرئاسة الفلسطينية في بيان يوم الأحد إلى احترام وحدة وسيادة وسلامة الأراضي السورية، مؤكدة أهمية تغليب جميع الأطراف السياسية لمصالح الشعب السوري.

وجاء في البيان أن “دولة فلسطين وشعبها يقفون إلى جانب الشعب السوري الشقيق، واحترام إرادته وخياراته السياسية، وبما يضمن أمنه واستقراره والحفاظ على منجزاته”.

وشددت الرئاسة في البيان “على أهمية تغليب جميع الأطراف السياسية لمصالح الشعب السوري، وبما يضمن استعادة دور سوريا الهام في المنطقة والعالم، والذي يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة نحو الحرية والاستقلال”.

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