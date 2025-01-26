الرئاسة الفلسطينية ترفض “أي مشاريع لتهجير” سكان غزة

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رام الله (رويترز) – عبرت الرئاسة الفلسطينية يوم الأحد عن رفضها الشديد و”إدانتها لأية مشاريع تهدف لتهجير أبناء شعبنا من قطاع غزة” مشيرة إلى أن ذلك يشكل “تجاوزا للخطوط الحمراء التي حذرنا منها مرارا”.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال في وقت سابق إنه يتعين على الأردن ومصر استقبال المزيد من الفلسطينيين من غزة، وهو اقتراح رفضته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي تدير القطاع.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية في بيان “أن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن أرضه ومقدساته، ولن نسمح بتكرار النكبات التي حلت بشعبنا في الأعوام 1948 و1967، وأن شعبنا لن يرحل”.

كما جددت الرئاسة الشكر لمصر والأردن “على مواقفهما الحاسمة والرافضة لتهجير الشعب الفلسطيني إلى خارج وطنه”.

وطالبت الرئاسة الفلسطينية في بيانها الرئيس الأمريكي “بمواصلة جهوده لدعم المساعي لتثبيت وقف إطلاق النار واستدامته، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بالكامل، وتولي السلطة الفلسطينية مهامها في قطاع غزة، والتركيز على تحقيق السلام وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة”.