الرئاسة اللبنانية: لبنان وإسرائيل أجريا أول اتصال عبر سفيريهما بواشنطن
10 أبريل نَيْسَان (رويترز) – قالت الرئاسة اللبنانية إن لبنان وإسرائيل أجريا أول اتصال هاتفي بين سفيريهما في واشنطن اليوم الجمعة، بمشاركة السفير الأمريكي لدى لبنان.
وأوضح البيان أن المكالمة تأتي في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار وبدء المفاوضات، مضيفا أن الجانبين اتفقا على عقد أول اجتماع يوم الثلاثاء في وزارة الخارجية الأمريكية بوساطة أمريكية.
(تغطية صحفية إيناس العشري – إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية )