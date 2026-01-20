الرئاسة المصرية: السيسي سيلتقي ترامب على هامش منتدى دافوس

reuters_tickers

2دقائق

20 يناير كانون الثاني (رويترز) – قالت الرئاسة المصرية اليوم الثلاثاء إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

وجاء في بيان للرئاسة “السيد الرئيس سوف يلتقي، على هامش أعمال المنتدى، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك للتباحث حول آخر المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين مصر والولايات المتحدة بما يخدم مصالح البلدين ويعزز الاستقرار الإقليمي والدولي”.

وسيكون هذا أول لقاء بين الزعيمين بعد إعلان الولايات المتحدة إطلاق المرحلة الثانية من خطتها لإنهاء الحرب في غزة.

والتقى السيسي وترامب في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر في أكتوبر تشرين الأول خلال قمة دعت إليها مصر لتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار يهدف إلى إنهاء الحرب في القطاع الفلسطيني.

وقال ترامب يوم الجمعة إنه مستعد أيضا لاستئناف الوساطة الأمريكية بين مصر وإثيوبيا لحل النزاع بشأن سد النهضة الإثيوبي الذي تعتبره كل من مصر والسودان تهديدا خطيرا لإمدادات المياه الحيوية.

(تغطية صحفية محمد هنداوي – إعداد مروة غريب ومحمود رضا مراد للنشرة العربية )