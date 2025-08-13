الرئيس: غير مسموح لأي جهة في لبنان حمل السلاح والاستقواء بالخارج

بيروت (رويترز) – قال الرئيس اللبناني جوزاف عون لأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني يوم الأربعاء إنه من غير المسموح لأي جماعة في لبنان حمل السلاح أو الاعتماد على مساندة طرف خارجي.

جاء ذلك بعد أيام من موافقة مجلس الوزراء اللبناني على أهداف خارطة طريق تدعمها الولايات المتحدة لنزع سلاح جماعة حزب الله اللبنانية المتحالفة مع إيران.

وقال عون خلال اجتماع مع لاريجاني في بيروت “من غير المسموح لأي جهة كانت، ومن دون أي استثناء، حمل السلاح والاستقواء بالخارج”.

وأضاف في بيان صدر عن مكتبه “نرفض أي تدخل في شؤوننا الداخلية من أي جهة… ونريد أن تبقى الساحة اللبنانية آمنة ومستقرة لما فيه مصلحة جميع اللبنانيين من دون تمييز”.

وأوضح أن “لبنان راغب في التعاون مع إيران ضمن حدود السيادة والصداقة القائمين على الاحترام المتبادل”.

وتابع قائلا “الصداقة التي نريد أن تجمع بين لبنان وإيران يجب ألا تكون من خلال طائفة واحدة أو مكوّن لبناني واحد بل مع جميع اللبنانيين”.

وأضاف “اللغة التي سمعها لبنان في الفترة الأخيرة من بعض المسؤولين الإيرانيين، غير مساعدة… الدولة اللبنانية مسؤولة من خلال مؤسساتها الدستورية والأمنية عن حماية كافة المكونات اللبنانية”.

(تغطية صحفية جنى شقير وأحمد الإمام – إعداد مروة سلام ومحمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)