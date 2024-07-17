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الرئيسان الإماراتي والإندونيسي يبحثان الشراكة الاقتصادية

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 بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ونظيره الإندونيسي جوكو ويدودو مسار تطور العلاقات الاستراتيجية بين البلدين خاصة في المجالات التنموية في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات “وام”.

وقالت الوكالة إن الجانبين استعرضا خلال جلسة مباحثات في قصر الوطن في أبوظبي، “جوانب التعاون خاصة الاقتصادية والاستثمارية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والبنية التحتية بجانب التعليم والصحة والعمل المناخي والبيئة وغيرها من المجالات التي تمثل أولويات التنمية المستدامة في البلدين”.

 وقال الشيخ محمد إنه “عندما تولى الرئيس جوكو ويدودو الرئاسة في إندونيسيا عام 2014… كان حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وإندونيسيا 2.7 مليار دولار.. ووصل العام الماضي إلى 4.4 مليار دولار بجانب إنجاز اتفاقيات بمشاريع تفوق 21 مليار دولار في إندونيسيا خلال عام 2023”.

وأضاف “لا نزال نتطلع إلى استثمارات نوعية جديدة بين البلدين”. 

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