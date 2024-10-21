الرئيسان الإماراتي والروسي يعقدان جلسة مباحثات في الكرملين

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بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين أوجه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تجمع البلدين، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات “وام”.

وقالت الوكالة إن الجانبين استعرضا خلال جلسة محادثات في الكرملين “مسار تطور العلاقات الإماراتية – الروسية خلال الفترة الماضية خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والفضاء والطاقة وغيرها من الجوانب في ظل شراكة البلدين الإستراتيجية، مؤكدين حرصهما على تطوير هذه العلاقات على مختلف المستويات”.

كما تطرق الرئيسان إلى “الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط” وشدد الشيخ محمد على “ضرورة العمل من أجل منع توسيع الصراع في المنطقة… إضافة إلى إيجاد أفق سياسي واضح للسلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين والذي يضمن الاستقرار والأمن للجميع”.

وفي هذا السياق أكد الشيخ محمد “نهج دولة الإمارات الثابت في دعم العمل من أجل السلام والاستقرار في العالم بجانب دفع الحلول والمبادرات السلمية للنزاعات والصراعات”.

أم/نور