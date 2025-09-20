The Swiss voice in the world since 1935
الرئيسان الإماراتي والصربي يشهدان عرضا عسكريا لمناسبة “يوم الوحدة والحرية والعلم الصربي”

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

شهد رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان ورئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش السبت العرض العسكري المُقام ضمن احتفالات “يوم الوحدة والحرية والعلم الصربي”، وفق ما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام).

ويأتي ذلك في إطار زيارة عمل يجريها محمد بن زايد إلى صربيا. وكان وصل قصر صربيا في العاصمة بلغراد، الذي تقام في ساحاته الخارجية مراسم العرض، وكان في استقباله الرئيس الصربي وعدد من كبار المسؤولين.

وشارك في العرض مختلف تشكيلات القوات المسلحة الصربية ووحداتها، وتضمّن عروض الآليات الثقيلة والأنظمة الدفاعية المتقدمة وسفن أسطول النهر والقيادة وحرس الحماية الشخصية بجانب الدفاع الجوي والمظليين، كما شملت الفعاليات عرض العلم الصربي بطول نحو 300 متر أمام المنصة الرئيسية للعرض، بحسب “وام”.

م ل/الح

