الرئيسان الإماراتي والفرنسي يدعوان إلى “ضبط النفس” في الشرق الأوسط

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تلقى الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اتصالاً هاتفياً من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أكدا فيه على ضرورة “ضبط النفس” لخفض التصعيد في المنطقة، بحسب ما أكدت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

وقالت “وام” إن الرئيسين بحثا “علاقات التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين”.

وأضافت أن الجانبين تناولا “تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وفي مقدمتها التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والأزمة الإنسانية في قطاع غزة والجهود المبذولة بشأنها”.

ودعا الطرفان في هذا السياق “جميع الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس وخفض التصعيد لتجنيب المنطقة مزيداً من الأزمات التي تهدد السلام والاستقرار الإقليميين”.

وأكد الرئيسان “ضرورة تكثيف جهود الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في القطاع والعمل على إيجاد مسار واضح للسلام الشامل والعادل والدائم الذي يقوم على +حل الدولتين+ بما يضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة لما فيه مصلحة الجميع”.

بور/لين