الرئيسة الأرجنتينية السابقة كيرشنر تخرج من إقامتها الجبرية لعملية طبية

خضعت الرئيسة الأرجنتينية السابقة كريستينا كيرشنر لعملية إثر إصابتها بالتهاب الزائدة، بحسب ما أعلنت عيادة أوتاميندي في بوينس ايريس التي قصدتها بعد مغادرة منزلها في العاصمة الأرجنتينية حيث تخضع للإقامة الجبرية.

ونقلت كيرشنر التي تمضي عقوبة تحت الإقامة الجبرية لإدانتها بتهم فساد إلى العيادة الطبية بإذن قضائي إثر اشتكائها من آلام في المعدة، وفق فريقها الإعلامي.

وأعلنت العيادة أن “حالة المريضة تتحسّن بلا تعقيدات ما بعد العملية”.

وكانت كريستينا كيرشنر (72 عاما) السيّدة الأولى في الأرجنتين من 2003 إلى 2007 قبل أن تتولّى الرئاسة مرّتين بين 2007 و2015 ثمّ نيابة الرئاسة من 2019 إلى 2023.

وهي تخضع منذ حزيران/يونيو للإقامة الجبرية بعد تثبيت المحكمة العليا عقوبة بسجنها لمدّة ست سنوات وحرمانها من الترشّح للانتخابات مدى الحياة، على خلفية عمليات تزوير شابت حقبتها الرئاسية.

وتواجه الزعيمة السابقة محاكمة أخرى في قضيّة فساد كبيرة تُعرف بـ”كواديرنوس” قد تواجه فيها السجن لعشر سنوات.

