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الرئيسة المكسيكية تحذّر في رد على ترامب من أن الرسوم الجمركية تهدّد تنافسية أميركا الشمالية

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حذّرت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم في رد على الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب من أن زيادة الرسوم الجمركية تعرّض للخطر تنافسية أميركا الشمالية، دون وقف الهجرة غير النظامية أو استهلاك المخدرات في الولايات المتحدة.

وجاء في رسالة توجّهت فيها الرئيسة اليسارية إلى الرئيس الأميركي المنتخب أنه “ردا على أي رسوم جمركية تفرض، سيأتي رد بالمثل وهكذا دواليك وصولا إلى تعريض شركاتنا للخطر”.

وكان ترامب أكد الإثنين أنّه سيفرض منذ اليوم الأول لتسلّمه السلطة في 20 كانون الثاني/يناير رسوما جمركية بنسبة 25 في المئة على كل واردات الولايات المتحدة من المكسيك وكندا.

وأضاف “ستظل هذه الرسوم سارية المفعول إلى أن يتوقف غزو المخدرات، خصوصا الفنتانيل، وجميع المهاجرين غير الشرعيين لبلدنا!”.

وجاء في رسالة الرئيسة المكسيكية أنه “على سبيل المثال، من بين المصدرين الرئيسيين من المكسيك إلى الولايات المتحدة هناك جنرال موتورز وستيلانتيس وشركة فورد موتورز التي وصلت إلى المكسيك قبل 80 عاما. لماذا تُفرض عليهم ضريبة تعرضهم للخطر؟ هذا الأمر غير مقبول وسيؤدي إلى تضخّم وفقدان وظائف في الولايات المتحدة والمكسيك”.

وقالت متوجّهة إلى ترامب أثناء تلاوتها رسالتها في مؤتمرها الصحافي اليومي “لا يمكنكم وقف ظاهرة الهجرة ولا تعاطي المخدرات في الولايات المتحدة من خلال التهديدات أو الرسوم الجمركية”.

وتابعت ردا على سؤال “أنا واثقة من أنه سيكون هناك اتفاق مع الولايات المتحدة والرئيس ترامب”.

وقالت شينباوم إن “زيادة الرسوم الجمركية على المكسيك وهو ما قد يعني أيضا على هذا الجانب (من الحدود) إمكان زيادة الرسوم الجمركية” من شأنه أن يضر بالشركات الأميركية “التي تعمل في المكسيك والولايات المتحدة”.

وشدّدت على أن “المتأثرين الرئيسيين (بالخطوة) سيكونون المستهلكين في الولايات المتحدة الذين يشترون سيارات من جنرال موتورز”.

ودافعت الرئيسة اليسارية عن اتفاق التجارة الحرة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك والتي كانت “مفيدة في تعزيز اقتصاد أميركا الشمالية”.

وأصرّت على أن الزيادة في الرسوم الجمركية “ستؤدي بنا إلى خسارة القدرة التنافسية في أميركا الشمالية”، في حين “أننا نريد التكامل واحدنا مع الآخر”.

جلا/ود/الح

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية