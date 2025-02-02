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الرئيس الألماني يزور السعودية الأحد في مستهل جولة بالمنطقة

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يتوجه الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير إلى السعودية الأحد، على ما أفادت الرئاسة الألمانية، في جولة تستمر أربعة أيام وتشمل أيضا الأردن وتركيا.

ويحط شتاينماير بعد ظهر الأحد في الرياض، حيث سيجري الاثنين مباحثات مع ولي العهد السعودي والحاكم الفعلي للمملكة الأمير محمد بن سلمان الذي سيقيم مأدبة غداء لضيفه الألماني.

يزور شتاينماير الاثنين أيضا “حي جاكس للفنون” في منطقة الدرعية التاريخية في الرياض، قبل أنّ يزور الثلاثاء حديقة الملك سلمان قيد الإنشاء والتي تأمل السعودية أن تكون الأكبر في الشرق الأوسط.

ويؤدي الرئيس الألماني دورا رمزيا في السياسة الألمانية خصوصا الخارجية.

كان من المقرر أنّ يزور شتاينماير السعودية تشرين الثاني/نوفمبر 2024، إلا أن الزيارة أُرجئت على وقع انهيار الحكومة الائتلافية في ألمانيا بزعامة أولاف شولتس. 

والثلاثاء، يتوجه فرانك فالتر شتاينماير إلى الأردن حيث سيزور أولا الجنود الألمان العاملين في قاعدة الأزرق.

ويلتقي الرئيس الألماني الأربعاء بالعاهل الأردني الملك عبد الله في عمّان، قبل أن يتوجه إلى أنقرة في زيارة تستمر ساعات للقاء نظيره التركي رجب طيب أردوغان، على أن يعود إلى برلين مساء الأربعاء.

هت/ح س

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