الرئيس الإسرائيلي يلتقي مع البابا ليو في الفاتيكان يوم الخميس

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

روما (رويترز) – يتوجه الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج إلى الفاتيكان يوم الخميس للقاء البابا ليو الذي كثف دعواته في الآونة الأخيرة لوقف حرب غزة.

وقال مكتب هرتسوج في بيان أصدره يوم الثلاثاء إن الزيارة تأتي بدعوة من البابا وستستغرق يوما واحدا.

وجاء في البيان أن الرئيس الإسرائيلي سيلتقي أيضا بوزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين، وسيقوم بجولة في أرشيف ومكتبة الفاتيكان.

وقالت الرئاسة “ستركز الاجتماعات على الجهود المبذولة لإطلاق سراح الرهائن ومكافحة معاداة السامية في العالم وحماية الطوائف المسيحية في الشرق الأوسط، إلى جانب مناقشات عن أمور سياسية أخرى”.

ووجه البابا ليو، وهو أول بابا أمريكي للفاتيكان، “مناشدة قوية” الأسبوع الماضي لإنهاء الصراع المستمر منذ نحو عامين بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة ووقف دائم لإطلاق النار وتحرير الرهائن المحتجزين في القطاع وتوفير المساعدات الإنسانية.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

