الرئيس الإماراتي في عُمان غداة زيارة قطر والبحرين

التقى الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان سلطان عمان هيثم بن طارق في صلالة، غداة زيارته للبحرين وقطر، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الخميس.

ورافق الشيخ محمد خلال زيارته لعُمان الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، والشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.

جاءت زيارة الرئيس الإماراتي لعُمان غداة زيارته لكل من البحرين وقطر الأربعاء.

وفي الدوحة، التقى الرئيس الإماراتي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وجدد تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة قطر ووقوفها إلى جانبها إثر الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف أراضيها الثلاثاء.

وغادر الرئيس الإماراتي الدوحة متوجها إلى الصخير في البحرين.

وبحث الشيخ محمد مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين، وسبل تنميتهما في جميع المجالات، على ما أفادت الوكالة الإماراتية الرسمية.

