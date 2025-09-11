The Swiss voice in the world since 1935
الرئيس الإماراتي في عُمان غداة زيارة قطر والبحرين

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

التقى الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان سلطان عمان هيثم بن طارق في صلالة، غداة زيارته للبحرين وقطر، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الخميس.

ورافق الشيخ محمد خلال زيارته لعُمان الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، والشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.

جاءت زيارة الرئيس الإماراتي لعُمان غداة زيارته لكل من البحرين وقطر الأربعاء.

وفي الدوحة، التقى الرئيس الإماراتي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وجدد تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة قطر ووقوفها إلى جانبها إثر الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف أراضيها الثلاثاء.

وغادر الرئيس الإماراتي الدوحة متوجها إلى الصخير في البحرين.

وبحث الشيخ محمد مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين، وسبل تنميتهما في جميع المجالات، على ما أفادت الوكالة الإماراتية الرسمية.

هت

