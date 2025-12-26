الرئيس الإماراتي ورئيس وزراء باكستان يبحثان علاقات التعاون بين البلدين في اسلام آباد
بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في إسلام آباد تعزيز التعاون بين البلدين، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الجمعة.
وذكرت أنّ الزعيمين بحثا خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها الشيخ محمد “مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك بين البلدين وفرص تطويرهما، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، بما يخدم مصالحهما المشتركة ويدعم رؤيتهما نحو تحقيق التنمية والازدهار”.
كما تطرقا الى “عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها”.
